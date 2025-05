Lysne retter skytset feil vei

Thea Joramo Lysne, ansatt i den LO-eide tankesmien Agenda, skriver i Dagsavisen (19. mai) at byrådet fraskriver seg ansvar. Hun mener vi heller burde latt være å redusere skatten på folks hjem, enn å peke på regjeringens kutt til hovedstaden.

Den byfiendtlige politikken fortsetter med uforminsket styrke.

Venstresiden har aldri vært særlig opptatt av folks privatøkonomi. Når vi prioriterer økt kjøpekraft for barnefamilier i dyrtida, kaller Lysne det «ansvarsfraskrivelse».

For oss handler det om å vise respekt for folks hverdag. For Lysne er det tydeligvis et politisk problem.

Lysne forsøker å rette pekefingeren mot oss fordi vi har redusert skatten på folks hjem. Det Lysne ikke nevner, er at regjeringen tapper Oslo for ti ganger mer enn det den samlede reduksjonen i eiendomsskatten utgjør.

Du er ganske langt ute på venstresiden hvis du tror at økt skatt på familier i Oslo er beste løsningen på den mest alvorlige økonomiske situasjonen i Oslo på flere tiår.

Når presset øker på tjenestene, og budsjettene er sprengt, så velger regjeringen å sette ned et utvalg for å «se på saken».

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger varslet at storbyene skal bli prioritert høyere. Men i revidert budsjett så vi det stikk motsatte. Den byfiendtlige politikken fortsetter med uforminsket styrke.

Oslo fikk null, nada, niks på tross av det varslede «storbyfokuset» til Støre. Tvert imot er situasjonen blitt verre etter at Senterpartiet forlot regjeringen.

Regjeringen velger i revidert budsjett å styrke barnevernet i hele landet, bortsett fra i Oslo. Barnevernet i Oslo går glipp av anslagsvis 75–80 millioner på grunn av dette.

Lysne peker på at regjeringen har satt ned en kommunekommisjon, og at det er bra.

Ja, en kommisjon. Når presset øker på tjenestene, og budsjettene er sprengt, så velger regjeringen å sette ned et utvalg for å «se på saken».

Fjern statlige normer som binder opp budsjettene våre. Slutt å detaljstyre kommunene fra regjeringskontorene.

Det løser ingenting. Dette har allerede vært utredet en rekke ganger. Kommunene trenger handling. Nå. Gi oss mer frihet. Fjern statlige normer som binder opp budsjettene våre. Slutt å detaljstyre kommunene fra regjeringskontorene.

I rekken av feilaktige påstander, insinuerer Lysne at vi planlegger å legge ned en rekke skoler i byen for å finansiere skattelettelser, og at byrådet skylder på regjeringen for dette.

Det er en grov påstand og direkte feil. Utdanningsetaten har pekt på overkapasitet og dramatisk fall i elevtall. Byrådet skal behandle det endelige faglige forslaget fra Utdanningsetaten over sommeren og vi har hverken pekt på den økonomiske situasjonen eller regjeringen i denne saken.

Til slutt tyr Lysne til det eldste trikset i boka: Å anklage oss for å tåkelegge ansvarsfordelingen mellom stat og kommune.

Jeg vil si dette til Lysne: Når regjeringen kutter over en milliard kroner i overføringer til Oslo, bør kritikken rettes mot dem som faktisk gjennomfører kuttene, ikke mot dem som forsøker å håndtere konsekvensene.

Les også: Revidert: – Vi har et system som svikter hovedstaden (+)

Les også: Høyre snakker om 28.000 tomme pulter. Fødselstall brukes rått politisk, ifølge forskere (+)

Les også kommentar: Silicon Valley vil angivelig ha «fristat» på Grønland (+)

Les også: Milliardæren og FOR-støttespilleren som saksøkte Musk (+)