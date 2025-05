Jeg vil fortsette å møte folk med et smil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I Dagsavisen nylig ble jeg omtalt i en kommentar skrevet av Lars West Johnsen. Det var en tekst som inneholdt både politisk satire og skarpe karakteristikker.

Kritikk av politiske beslutninger er en viktig og naturlig del av den offentlige debatten, og noe politikere må tåle. Men formen teksten tok, fortjener likevel en kommentar.

Det er ikke kritikken i seg selv som er problemet. Det er tonen og måten den rettes mot oss på.

Når byråd Anita Leirvik North omtales som «enfoldig», og jeg selv reduseres til et «stort, varmt smil», er det vanskelig å ikke reagere. Ikke fordi vi ikke tåler debatt. Men fordi Johnsen benytter utdaterte hersketeknikker og personkarakteristikker for å understreke poenget sitt.

Det kan virke ubetydelig å gjøre narr av et smil, eller å kalle en politiker «enfoldig». Men slike grep bidrar til å trekke fokuset bort fra det saken handler om, og over på person.

De baner vei for en tone som gjør det litt vanskeligere for noen å delta i debatten. Særlig kvinner, som fortsatt oftere blir tatt på personlige trekk.

Det er synd, for vi trenger flere stemmer i offentligheten, ikke færre.

Oslo fortjener en åpen og ærlig debatt, og vi må kunne si fra når vi mener ordbruken går over streken. Ikke fordi vi ønsker å dempe uenighet. Men fordi vi ønsker å løfte samtalen.

Jeg kommer fortsatt til å møte folk med et smil, også dem jeg er politisk uenig med. For jeg tror det er mer å vinne på raushet og respekt enn på latterliggjøring. Og fordi jeg tror på et offentlig ordskifte der vi kan ta både hverandre og sakene på alvor.

Mon tro om ikke dét er et folkekrav.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»