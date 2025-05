Et hav av vinn-vinn-muligheter

Det er en krevende tid vi lever i. Kriger raser. Store teknologier banker på døra. De økonomiske fremtidsutsiktene er uklare. Tilliten er skjør.

Men det fine er dette: Å samles om å løse klima- og naturkrisa er den mest effektive måten å løse alle de andre store utfordringene vi står overfor.

Når vi kutter utslipp, styrker vi næringslivets konkurransekraft. Når vi tar vare på naturen, bygger vi beredskap og trivsel.

Når vi utvikler deleløsninger, reparerer mer og produserer lokalt, styrker vi fellesskap, tilhørighet og motstandsdyktighet.

Even Nord Rydningen, styreleder i foreningen Vinn Vinn Verden (t.v.) og Bjørn Haugland, Administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere. (Calle Huth/Knut Neerland/Skift)

Grønn omstilling er ikke bare miljøpolitikk. Det er en samfunnsstrategi for trygghet, rettferdighet og verdiskaping.

Forskning og politikkutvikling peker nå entydig i samme retning: Den mest effektive grønne omstillingen skjer når vi bygger broer mellom klima, økonomi og sosiale mål – når vi ser helheten og skaper gjensidig forsterkende koblinger.

Vi er lei av å ri to hester inn i solnedgangen.

Klimautvalget 2050 slår fast at klimapolitikken må integreres i hele samfunnsutviklingen – ikke legges som et tillegg. SINTEF viser at Norge har strategiske mulighetsrom for å koble utslippskutt med ny næringsutvikling – innen grønn energi, industri og eksport.

Og kommuner over hele landet begynner å se hvordan grønn omstilling også kan bli en velferdsreform: for lavere energikostnader, bedre folkehelse, tryggere arbeidsplasser og nye muligheter for unge.

Dette handler ikke om å smøre på med mer penger. Det handler om å koble om hele samfunnsmaskineriet.

Allerede i dag er det mange norske virksomheter som viser hvordan dette kan se ut i praksis. På Notodden har HydrogenPro utviklet verdensledende teknologi for grønt hydrogen. I Verdal har Aker Solutions tatt posisjon i karbonfangst og -lagring. I Årdal har Hydro utviklet verdens mest klimavennlige aluminium.

Dette er selskaper som ikke ser bærekraft som en kostnad, men som sitt fremste konkurransefortrinn.

Men samtidig opplever flere aktører at uklare klimamål og politisk vingling skaper usikkerhet. Eksempelvis skulle store båter kun reise utslippsfritt i verdensarvfjordene våre fra neste år, men i fjor utsatte Stortinget kravet med hele seks år.

Det betyr at investeringene som rederiet Havila gjorde på en halv milliard kroner, for å møte fremtidens krav og reguleringer, ikke skaper forventet konkurransefordel før 2032 (med mindre det blir utsatt flere ganger).

Slike utsettelser av krav skaper usikkerhet i næringslivet og gjør det vanskeligere å investere. Vi må gjøre det mulig å lykkes med å gjøre det riktige.

Det er ikke helhet – det er dobbeltmoral.

Vi må samle oss før stortingsvalget 2025 og gjøre det rungende klart: Vi vil ha et politisk taktskifte, der verdiskaping og bærekraft går hånd i hånd – der lederskap handler om å skape felles fremtid, ikke balansere kortsiktige hensyn.

Vi er lei av å ri to hester inn i solnedgangen: rekordinvesteringer i fossil energi og storstilt nedbygging av natur på den ene siden, og verdensledende satsing på elbiler og klimakutt i utlandet på den andre.

Det er ikke helhet – det er dobbeltmoral. Nå må vi samkjøre kreftene våre.

Vi vil skape verdier og velferd, uten utslipp og i samspill med naturen.

Og vi vet at det går. Det er ikke lett – men det er mulig. Om vi heier fram modige folkevalgte som tør å sette retning. Om vi spiller dem gode.

Om vi sammen gjør jobben i hverdagen – i jobbene våre, i nabolaget, ved middagsbordet.

Vi har nå en historisk mulighet til å gjøre Norge til et foregangsland i grønn omstilling. Ikke som et moralsk pliktløp – men som et samfunnsløft der alt henger sammen. Et grønt løft for næringslivet. For naturen. For unge som faller utenfor. For trygghet i en urolig tid.

Grønn omstilling er ikke noe vi gjør ved siden av. Det er en kontinuerlig innsats som vi skal styrke.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Åge Aleksandersen synger ut: – Det er et oppriktig raseri som ligger bak

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)