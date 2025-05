På tide å lære av fortiden og Husbanken

Behovet for rimelige boliger er sterkt etterspurt i Oslo-regionen. Den såkalte sykepleierindeksen viser hvor få boliger som er innen rekkevidde for viktige arbeidstagere.

Siste utgave fra januar i år viste at en enslig sykepleier i Oslo hadde råd til bare rundt to prosent av boligene på markedet.

Dette fører til et delt samfunn der de eldre og godt bemidlede bor sentralt, mens nye arbeidstagere som skal sørge for å opprettholde viktige samfunnsnyttige tjenester bor stadig lengre fra arbeidsplassen.

Allerede i dag har enkelte kommuner problemer med å rekruttere livsviktig arbeidskraft på grunn av motvilje mot lange og slitsomme arbeidsreiser. At et slikt delt bysamfunn også har negative sosiale konsekvenser, bør være en kilde til bekymring.

Men et krav om rimelige boliger er urealistisk når det ikke finnes boligpolitiske virkemidler som kan sette kraft bak kravet.

Lavere byggekostnader er bare en ønskedrøm så lenge materialer og arbeidskraft i byggenæringen må kjøpes i markedet, mens verdien av tomtegrunn for ny boligbygging skyter i været – drevet frem av den sterke etterspørselen.

I utforming av en ny boligpolitikk kan man starte med spørsmålet om det er riktig at tomtekostnadene bare må være markedsstyrte.

I dag utgjør tomtekostnaden nær 30 prosent av salgsverdien for en ny bolig. Kvadratmeterprisen for tomter er klart høyest i Oslo og Bærum.

Kreves det rimeligere boliger, sier det seg selv at det er tomteprisen som må være i fokus – ikke kostnader for planker og sement og byggearbeidernes lønn.

I utforming av en ny boligpolitikk kan man starte med spørsmålet om det er riktig at tomtekostnadene bare må være markedsstyrte. Skal også andre viktige samfunnsmessige hensyn tillegges vekt?

Kommunens regulering kan gjøre et tilnærmet verdiløst villnis til en gullgruve for grunneieren.

Det er ikke unaturlig å påpeke at verdien av tomtegrunn er et resultat av storsamfunnets investering i infrastruktur som skoler, barnehager og veier. Tomtenes verdiøkning er også et resultat av kommunens regulering, som kan gjøre et tilnærmet verdiløst villnis til en gullgruve for eieren dersom den reguleres til boliger med høy utnyttelse.

Hvordan kan kommunen sikre at den gjennom sin regulering bidrar til rimelige boliger?

Frem til 1980-årene hadde Husbanken en viktig rolle i norsk boligpolitikk. Den lånte ut penger og utøvde samtidig kostnadskontroll på husbankfinansierte boliger.

Kommunen kunne den gang sette krav til at for eksempel 50 prosent av boligene i et større prosjekt skulle være husbankfinansiert. Utbygger måtte ta av seg «markedsbrillene» og i stedet ta på seg «husbankbrillene».

Da ble halvparten av boligene rimelige, mens den andre halvparten ble solgt til markedspris.

I dag har de som dro nytte av ordningen en betydelig boligformue, mens unge yrkesaktive må bo i knøttsmå krypinn med skyhøy husleie.

Hvem bar kostnadene for den reduserte fortjenesten på husbankboligene? Det var selvsagt grunneieren. Vedkommende fikk ikke maksimal fortjeneste av tomtesalget sitt, men likevel en betydelig gevinst.

Etter dereguleringen av boligmarkedet på 1980-tallet var det slutt. Nå har de som fikk del i ordningen en betydelig boligformue, mens unge yrkesaktive i dag må bo i knøttsmå krypinn med skyhøy husleie.

Forhåpentligvis blir boligpolitikk et tema i forkant av stortingsvalget. Det bør føre til lovendringer som gir kommunene anledning til å stille krav om en viss andel rimelige boliger med redusert tomtepris i nye prosjekter.

Og selvsagt bør det sikres at rimelige boliger forblir rimelige – uten mulighet for videresalg på det åpne markedet.

