Hvor mange barn skal dø før du faktisk gjør noe, Støre?

Folk har blitt drept, sultet og terrorisert i Gaza i ett og et halvt år. «Det mest dokumenterte folkemordet i historien», som mange av oss får opp i feeden hver eneste dag.

Bilder og videoer av barn som gråter og skjelver fordi det bombes rundt dem, barn som skytes av droner, desperate mennesker som bønnfaller verden om å gjøre noe.

Siden 2. mars har Israel blokkert all nødhjelp inn til Gaza, og vi ser nå konsekvensene av dette. Små barn som ikke lenger er gjenkjennelige, mennesker som desperat kjemper i matkøer.

Marit Worpvik, kommunikasjonsrådgiver. (Dan Aksel Jacobsen)

En halv million mennesker risikerer nå å sulte, og hungersnød er ikke bare en risiko, men en sannsynlighet.

Nå går Canada, Storbritannia og Frankrike ut og sier de vurderer sanksjoner. Vi har nå en gylden mulighet til å handle, til å gå foran og til å mobilisere.

Likevel er alt vi har hørt til nå at det vurderes tiltak. Vurdering av tiltak endrer ikke situasjonen for spedbarna som sulter akkurat nå.

Til tross for massiv mobilisering fra organisasjoner, politiske partier og kjendiser som krever at oljefondet må ut av okkupasjonen, er vi fortsatt investert i hele 62 selskaper som støtter Israels okkupasjon av Palestina.

Støre sier at pensjonsfondet ikke er et utenrikspolitisk virkemiddel, og at dette vil endre fundamentet for hva fondet skal være. Hadde han vært like prinsippfast om det var 14 000 norske barn som nå sultet?

Spedbarna som nå risikerer å sulte de neste timene, kan ikke vente. De har ikke tid til at Støre skal vurdere hva Norge kan gjøre, mens han venter på at andre land skal gå foran.

Norge har gode forutsetninger for å kunne skape endringer internasjonalt, og vi kan skape ringvirkninger på egen hånd. Så langt er alt vi har sett fra Støre og regjeringen det samme vi har vært vitne til siden krigen startet: snakk, snakk og atter snakk.

Vi stopper ikke akutt sult ved å vurdere, tenke og avvente. Vi stopper kun akutt sult ved å faktisk gjøre noe. Vi trenger handling, og vi trenger ikke flere vage uttalelser i media.

