Etikk, omsorg og likeverd forplikter – derfor støtter vi mangfold

Sykepleiere har et faglig og etisk ansvar for å bidra til inkludering, forebygging og helsefremmende arbeid. Når vi i Norsk Sykepleierforbund markerer Pride, er det ut ifra et faglig, etisk og menneskelig standpunkt – forankret i våre yrkesetiske retningslinjer, menneskerettighetene og nestekjærlighet.

Pride organiseres av forskjellige initiativtakere over hele landet, og vår deltakelse handler om å anerkjenne menneskers behov for, og rett til å leve trygge og ærlige liv. Først da kan man oppleve god helse.

Sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer sier blant annet at:

«Sykepleieren motarbeider enhver form for diskriminerende atferd» (pkt. 3.4) og «Sykepleieren bidrar aktivt til å imøtekomme sårbare gruppers særskilte behov for helse- og omsorgstjenester» (pkt. 3.5)

F.v: Dag Werner Larsen (fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Østfold), Live Gusfre (fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Buskerud), Tiril Bingsrud Svensen (fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Akershus) og Bård Eirik Ruud (fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Oslo). (Kristin Henriksen )

Vi som står bak dette innlegget; NSF Østfold, NSF Buskerud, NSF Akershus og NSF Oslo representerer tusenvis av sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og tillitsvalgte. Våre fylkesstyrer har gitt sin støtte til Pride fordi vi vet at dette handler om mer enn en parade: Det handler om menneskerettigheter, folkehelse og trygghet.

Skeives rett til å være seg selv er under økt press også i Norge. I 2023 rapporterte politiet om en økning i hatkriminalitet mot skeive og transpersoner. Tall fra Bufdir viser at over 50 prosent av skeive sliter med depresjon og angst, enkelte grupper er oppe i over 60–70 prosent.

Dette er ikke tilfeldig. Det er resultatet av strukturelle ulikheter, stigma og ekskludering og det er her vi som sykepleiere må ta ansvar.

Når vi arbeider inkluderende, arbeider vi forebyggende. Når vi hever stemmen mot diskriminering, fremmer vi helse.

Vår rolle handler ikke bare om å gi sykepleie ved sengen; den handler om å skape rom for trygghet, tilhørighet og respekt. Det handler om å møte pasienter, pårørende, kolleger og medmennesker med en holdning som speiler det vi er utdannet til: Å ivareta menneskeverdet i praksis.

Å støtte Pride er et valg – det er et faglig, etisk og helsefremmende ansvar. Derfor går vi i Pride. For å feire mangfold. For å stå sammen med dem som fortsatt må kjempe for retten til å være seg selv.

For at alle skal kunne leve åpne, ærlige og trygge liv. Det er god sykepleie!

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner