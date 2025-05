Vi må snakke om muntlig!

Om ikke lenge skal muntlig eksamen gjennomføres ved ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. Nervøse elever skal vise sensorer hva de kan.

Lærere, som kanskje er like nervøse, skal vurdere disse elevene for aller siste gang. Til dette arbeidet har sensorene vurderingskriterier som er tilpasset fag, skoleslag og vurderingsform.

Marte Søve Syverud, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Sørøst-Norge (USN). (USN)

Et tydelig rammeverk med vurderingskriterier for hva som er en kvalitetsmessig god muntlig eksamen, finnes derimot ikke.

I den grad det finnes kriterier, er det rammeverk for skriftlige eksamener, eller kvalitetskriterier som stammer fra helt andre vurderingskulturer. Disse passer ikke godt med det muntlige formatet og den muntlige eksamensformen som gjennomføres i Norge.

I mitt doktorgradsarbeid har jeg undersøkt ulike sider ved læreres praksiser for gjennomføring av muntlig eksamen i norsk i ungdomsskolen og i videregående. Studien viser at læreres praksiser varierer en del, men at det også er fellestrekk for hvordan eksamen gjennomføres ved ulike skoler og av ulike sensorpar.

Ingen muntlige eksamener er helt like. Det er variasjon i tidsbruk, både samlet tidsbruk og fordeling av tid mellom elevpresentasjon og fagsamtale. I tillegg varierer spørsmålene som stilles til elever, både i antall og med tanke på innhold og vanskelighetsgrad.

Den lar seg med andre ord i liten grad standardisere.

Det er også variasjon i hvor stor del av læreplanen som dekkes i ulike elevers muntlige eksamener. Variasjonene forekom både innad i samme sensorpar og på tvers av skoler.

Lærere forsøker å balansere ulike føringer knyttet til gjennomføring av muntlig eksamen. Det er ingen enkel balansekunst.

Blant annet skal eksamen «gi eleven eller privatisten høve til å vise kompetansen sin i så stor del av faget som mogleg ut frå eksamensforma» (Opplæringsforskrifta, 2024, § 9-25). Samtidig skal sensorene «lete etter den kompetansen eleven har, og ikke lete etter det eleven ikke kan» (Utdanningsdirektoratet, 2024).

Muntlig eksamen handler om dialog og den er svært avhengig av situasjonen, av omgivelsene og av menneskene som deltar. Den lar seg med andre ord i liten grad standardisere.

Dette innebærer at kvalitetskriterier som i hovedsak handler om å standardisere praksis, altså å gjøre det mest mulig likt for alle, er dårlig egnet.

Når man diskuterer kvalitet i eksamen i Norge, benyttes ofte begrep og rammeverk lånt fra andre utdanningskontekster. Ofte fremhever disse rammeverkene validitet (gyldighet – om resultater gir grunnlag for å trekke slutninger som trekkes) og reliabilitet (pålitelighet – hvorvidt resultater fra gjentatte vurderinger samsvarer) som sentrale kvalitetskriterier.

Også modeller for å vurdere validitet er lånt fra andre kontekster, der standardiserte vurderinger er det logiske valget. Dette er problematisk, ettersom muntlig eksamen (og flere andre eksamensformer vi benytter i Norge), i så stor grad preges av dialogen som utspiller seg, konteksten og menneskene som deltar.

Om man vurderer muntlig eksamen i lys av ovennevnte forståelser av validitet og reliabilitet, kan det se ut til at muntlig ikke består eksamen.

Når det er sagt, kan man ikke forvente at en muntlig eksamen kan kontrolleres slik at alle elever får de samme spørsmålene under de samme forholdene. Det legges strengt tatt ikke opp til dette heller, gitt føringene nevnt over.

Det er heller ikke mulig å vurdere hele læreplanen i løpet av en muntlig eksamen. Dette innebærer at deler av læreplanen alltid vil utelates i en muntlig eksamen, noe som i mange rammeverk anses som en av de største truslene mot validitet.

Nå er det på høy tid å snakke om muntlig eksamen. Den bør ha et tydelig rammeverk som peker på kriterier for god kvalitet.

For elever kan resultatene ha store konsekvenser, og da skylder vi dem at vurderingsformene som benyttes har høy kvalitet.

