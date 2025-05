Nei, Per-Willy, statsforvalteren er ikke overflødig

Vi er enige med FrP i at offentlig forvaltning må være effektiv. I lys av perspektivmeldingen må vi vurdere hvordan ressursene i staten brukes.

Men dersom statsforvalterne forsvinner vil innbyggernes rettigheter svekkes, beredskapen svekkes – og det blir vanskeligere å gjennomføre Frps kjernepolitikk.

Statsforvalteren er ingen overflødig instans. De er Kongens representant, og statsforvalterne skal sikre at gjeldende regler faktisk virker.

Frps Per-Willy Amundsen mener at statsforvalteren kan legges ned og at departementene kan ta over. Amundsen, er dette et reelt forslag?

Sverre Bromander (t.v.), president i Norges Juristforbund og Håvard Arctander Rosenlund, leder for Statsforvalterjuristene. (Tore Letvik/Juristen)

I dag er statsforvalteren klageinstans for befolkningen som får avslag på nødvendige tjenester innen helse, barnehageplass, spesialundervisning, sosial, byggevedtak med mer.

Partene trenger ikke advokat eller penger. Du får en ny, uavhengig vurdering. Det er rettssikkerhet i praksis.

Hvem skal gjøre dette i stedet? Departementene, kommunene eller nye og dyre nemnder? Det finnes ingen enkel løsning, og i mellomtiden risikerer innbyggerne å bli stående alene. Amundsen påstår uriktig at departementene kan gjøre jobben til statsforvalterne.

FrP har vært tydelig på at de vil styrke norsk beredskap. Det gjør dette forslaget uforståelig.

Statsforvalterne er regional samordner i krisetider. De kaller inn nødetater, forsvar og kommuner – og får dem til å jobbe sammen.

Å svekke den regionale beredskapen i 2025 er ikke effektivisering, men gambling med samfunnssikkerheten.

De med minst ressurser blir stående uten hjelp.

FrP sier de vil sikre pasientrettigheter, enhetlig innvandringspolitikk og sterkere vern mot overgrep i barnevernet. Dette er oppgavene til statsforvalterne.

Uten statsforvalteren svekkes den nasjonale kontrollen, forskjellene vil øke og de med minst ressurser blir stående uten hjelp.

Offentlig sektor må tenke nytt. Ja, vi må kunne se på hvordan forvaltningen er organisert, men det hjelper ikke å fjerne statsforvalterne.

Effektivitet uten rettssikkerhet er en dårlig handel, fører til forskjellsbehandling og svikt i krise – det gagner ingen.

Så: La oss diskutere forbedring og forenkling. Men la oss gjøre det med åpenhet, kunnskap og respekt for hva som faktisk står på spill.

