Må vi være best hele tiden?

Når vi snakker om arbeidslivet, handler det ofte om tall, effektivitet og politiske ambisjoner.

Men bak fremtidsbildene og de demografiske bekymringene finnes en virkelighet vi sjelden setter ord på: Et arbeidsliv der mennesker forlater – og blir forlatt.

Er vi egentlig så konkurransedyktige som vi tror? Og er det nok til at vi forblir både rike og like?

De gamle olympiske idealene; høyere – sterkere – lengre, kan være i ferd med å nå et metningspunkt.

Samtalen om arbeidslivet føres ofte i det store bildet, gjennom statistikk over yrkesdeltakelse, sykefravær eller unge som blir stående utenfor.

Men vi burde i større grad snakke om menneskene bak tallene og det som ikke fanges opp i statistikken: Barrierer for dem som vil delta, men ikke får sjansen. En mobilitet eller turnover som kan virke sunn, men har andre bakenforliggende årsaker.

Fellesnevneren er at vi sjelden spør hvorfor folk trekker seg tilbake, eller skyves ut.

Derfor holder det neppe å si at arbeidslivet fungerer godt, eller å redusere debatten til bare et spørsmål om hvorvidt sykelønnsordningen er for raus eller ikke.

Vi må lete mer kreativt enn det. Vi må komme tettere på enkeltmenneskets erfaringer i det lille bildet for å forstå det som skjer i de store strukturene.

I Norge har vi lange tradisjoner for å dyrke idrett og store prestasjoner. Sjelden vekkes så sterke følelser som når nasjonalsangen spilles og en av våre står øverst på seierspallen.

Det er selvsagt vakkert, men de gamle olympiske idealene i samfunnet, og ikke minst i arbeidslivet; høyere – sterkere – lengre, kan være i ferd med å nå et metningspunkt.

Mange strever med å jage en målstrek som ikke er realistisk.

De færreste er i dag skjermet fra krav om marginer, resultater og effektivitet. Mange strever med å jage en målstrek som ikke er realistisk. Vi har på mange måter et misforhold mellom hva vi ønsker å få til – og hva vi faktisk har krefter, tid og ressurser til.

For mange blir det en kamp og en ensom marsj der man rives mellom en quick fix-verden og et behov for en slow fix.

Disse effektivitetskravene er ikke bare strukturelle – de virker inn i kulturen, og i oss. Vi ender opp med et system der lite annet enn ytelse har verdi, og der mennesker reduseres til brikker eller produksjonsmidler.

Vi har på sett og vis en taus kontrakt: Å være «en del av gamet», der vi har lært å holde tempo, ikke å lytte.

Dette handler ikke bare om hvilke resultater som skapes, men om hvilke verdier vi har – og med det hvilket menneskesyn som styrer premissene for deltakelse. Hva dette gjør med oss over tid snakker vi sjelden om. Synet på hva som er styrke og hva som er svakhet.

Vi har på sett og vis en taus kontrakt; å være «en del av gamet», der vi har lært å holde tempo, ikke å lytte. Å prestere, ikke å kjenne etter. Å tåle, ikke å tvile.

Resultatet er et arbeidsliv der det er lett å miste seg selv og der det regnes som svakhet å sette grenser eller si fra.

Hva om vi har forvekslet profesjonalitet med kynisme? Hva om ekte styrke ikke handler om å tåle alt, men om evnen til å si nei, stille spørsmål og stå støtt – også når det koster?

Kan hende ser Generasjon Z bare arbeidslivet med andre briller, og det er ikke nødvendigvis negativt.

Vi har nylig hatt en interessant debatt i Norge om Generasjon Z. Ikke bare har vi generalisert en hel generasjon unge, men satt på spissen har det underliggende spørsmålet vært: Er de egentlig sterke eller svake?

Kan hende ser de bare arbeidslivet med andre briller, og det er ikke nødvendigvis negativt. Når de prioriterer mening, balanse og psykisk helse, er det lett å tolke det som svakhet. Men i realiteten kan det vise mot til å tenke nytt om hva slags styrke vi trenger mer av.

Styrke kan også være å være ærlig – å kjenne etter, å ta vare på seg selv og andre. Slike kvaliteter gir ikke nødvendigvis status, men de bygger integritet og karakter.

Og det er kanskje akkurat det vi trenger mer av i arbeidslivet.

Tar man egoet ut av ligningen, blir både tempo og ytelse som eneste mål mindre interessant. Når egoet ikke får styre, og man får tak i sitt eget indre kompass, er det ikke gitt at makt, status eller høy lønn er det eneste som motiverer eller gleder et helt menneske.

I det frafallsbildet vi prøver å forstå, kan noe av svaret ligge nettopp her.

Kanskje er det dine egne mål og behov som bør være kompasset.

Det pussige er at vi alle startet et annet sted. Som barn hadde vi et naturlig mentalt ståsted preget av udødelighet, allmakt, lek og kreativitet.

Etter skolen og innkomst i arbeidslivet er dette blitt byttet ut med det vi kaller normalt: Utilstrekkelighet, avmakt og reproduksjon.

Snur vi premisset og legger det indreorienterte til grunn, så kollapser også gevinsten ved å løpe fortere, bære sterkere og hoppe høyere.

I et slikt bilde trenger vi ikke å vinne over andre for å føle verdi. Kanskje er det dine egne mål og behov som bør være kompasset.

For å skape dette kreves det en annen brillestyrke. Fra de klassiske olympiske idealene til nye; like, dele – og ha det gøy.

