Er retten til tilrettelagt arbeid avhengig av hvor du bor?

Flere elever som går på tilrettelagte linjer på videregående skole ble nylig fratatt retten til å søke varig tilrettelagt arbeid (VTA) etter fullført skolegang.

Begrunnelse? De bor i en bydel som har sett seg nødt til stanse all innsøking til disse arbeidsplassene som et ledd i innsparinger.

Hanne Ness Sevendal, spesialpedagog og kontaktlærer. (Privat)

Det å skape flere tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming og tilsvarende bistandsbehov har siden 2018 vært et satsingsområde for Oslo kommune. Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester startet prosjektet «Flere i tilrettelagt arbeid», som nå er overført til «Program for inkluderende rekruttering» i Velferdsetaten.

Satsingen har stått for flere tiltak som ønskes varmt velkommen av oss som jobber med ungdom på tilrettelagte avdelinger på videregående skoler, med retningen Arbeidslivstrening.

Et viktig tiltak innenfor kommunens satsing har vært etableringen av en modell for overgangen fra videregående skole til arbeid, utdanning eller annen aktivitet i voksenlivet. Hver bydel og hvert NAV-kontor skal som et tiltak etter prosjektet ha egne ansatte i rollen som overgangsansvarlige.

Disse skal i samarbeid med skolen bistå elever som går på tilrettelagt linjer i overgangen til voksenlivet. Bydelene har fått øremerkede midler for å skaffe flere tilrettelagte arbeidsplasser til denne målgruppen.

Hva har gått galt på veien?

I Oslo kommune er vi så heldige at vi allerede har flere fantastiske tilrettelagte bedrifter. Kompetente og engasjerte fagmiljøer skaper arbeidsplasser hvor den enkelte kan ta i bruk sine ressurser, inngå i et arbeidsfellesskap og bidra til samfunnet.

Det er derfor stort å lese på kommunens nettside at de øremerkede midlene har ført til om lag 400 nye tilrettelagte arbeidsplasser fra 2019–2024.

Vi som jobber med unge mennesker som skal søke tilrettelagt arbeid når de har gjennomført videregående skole, kunne ikke vært mer fornøyde. Endelig rettes søkelyset mot vår elevgruppe.

Gjennom jobbmessa for mennesker med utviklingshemming og lignende bistandsbehov, som kommunen har arrangert de siste to årene, har elevene våre kunnet orientere seg i hvilke muligheter som ligger åpne for dem etter gjennomført videregående skole på en tilrettelagt avdeling.

Arbeidsplassene i tilrettelagte bedrifter (VTA-bedrifter) er NAV-tiltak, og derfor er det spesielt viktig for skolen å koble NAV på i overgangsmøtene rundt elevene våre. Gjennom den nyetablerte overgangsordningen jobber vi, eleven selv og foreldrene sammen med bydel og NAV for å finne det tilbudet som passer for den enkelte.

Stor var derfor overraskelsen, og tung var skuffelsen, da vi i overgangsmøte med én av Oslos bydeler fikk beskjed fra NAV om at det er full stans i innsøking til VTA-bedrifter grunnet behov for innsparinger.

Våre elever fra denne bydelen har nå ingen mulighet til å søke arbeid på en tilrettelagt bedrift, på bakgrunn av sin adresse. Kanskje gjelder dette også flere bydeler, og kanskje vil andre bydeler og NAV-kontorer se seg nødt til å følge etter.

Resultat? Unge voksne med ressurser til å være i arbeid blir sittende hjemme med uføretrygd, uten mulighet til å delta i et arbeidsfellesskap, utnytte sitt potensial og bidra til samfunnet.

Nylig har både A-laget og Team Pølsa satt søkelys på ressursene som bor i unge mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Oslo kommune skriver også på sin nettside at den «har som mål at personer med utviklingshemming og tilsvarende bistandsbehov får økt sine muligheter for deltakelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling».

Vi applaudere dette målet, Oslo kommune. Men hva har gått galt på veien? Kan noen hjelpe?

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner