Vil Oslo virkelig skrote sin skolesuksess?

Det er en del barn som ikke finner seg så godt til rette i en vanlig klasse med vanlig timeplan. I norsk skole er det ikke mange tilbud til dem.

Noen ganger skjer det mirakuløse ting. Musikklinjen på Majorstuen skole er et slikt mirakel.

Musikkinteresserte elever fra 5. til 10. klasse kommer fra hele byen. Magien som skapes kan måles i gode tall på trivselsundersøkelser, gode karaktersnitt og lavt frafall – men bør aller helst oppleves på konsert. Nå er dette innovative tilbudet truet.

Skolekretsene skal legges om, og et av forslagene i Skolebehovsplanen 2026–2045 er å gjøre Majorstuen til en ren ungdomsskole. Det kan få en helt utilsiktet effekt som vil være til stor skade for både elever som trenger et særtilbud og for hele Oslos kommende musikkscene.

Hedvig Montgomery (t.v.), Martine Rostadmo og Hugo Lauritz Jenssen, alle med barn på musikklinjen ved Majorstuen skole. (Ida Bjørvik/Privat/Ingvild Aksnes Rebnord)

Kommunens tilbud til unge musikktalenter er et samarbeid mellom Majorstuen skole og Barratt Due Musikkinstitutt. Det tiltrekker seg svært kompetente lærerkrefter.

Men det virkelig interessante med denne unike musikklinjen er hva den gjør for elever som ikke helt finner seg til rette i normalskolen; nerdene, originalene, og outsiderne. De som faller litt utenfor, de som aldri lykkes på noen idrettsbane – OK, det finnes noen av dem også på musikklinjen.

Her blir de sett og verdsatt for den de er.

Elevgruppen er mangfoldig, noen av disse elevene er skoleflinke, andre er ikke så faglig sterke. Men gjennom den ambisiøse musikkundervisningen gis de alle gode utfordringer. De møter likesinnede og får mulighet til å utvikle sin musikalitet.

Den tidkrevende og konstante oppmerksomheten som er rettet mot musikk har ofte den noe forunderlige effekten at resultatene også i andre fag blir bedre. Musikktilbudet har altså gode helse- og trivselseffekter og er forebygging av ungt utenforskap i praksis.

Skal et musikktalent utvikles, må den gode undervisningen starte tidlig. Bakgrunnen for at tilbudet ble startet, var blant annet at norske musikere ikke nådde opp i konkurransen med musikere fra utlandet om jobber i de store orkestrene, fordi de ikke hadde hatt muligheten til å utvikle talentet sitt tidlig nok.

Behovet for et tilbud barn som ikke helt passer inn, blir ikke borte. Tvert imot trenger vi flere slike tilbud.

Det er imperativt at musikktilbudet beholdes samlet og på samme skole. Musikk utøves gjennom hele skoleåret i store og små grupper, og altså på kryss og tvers av klassetrinnene, også i et komplett symfoniorkester.

Her er alle musikkelevene med. Musikkelevene er heller ikke frakoblet den øvrige skolens elever, som jevnlig inkluderes i felles konsertproduksjoner.

Synergier er vanskelig å måle, men det er utvilsomt at hele skoletilbudet, altså alle elever, vinner på at noen av dem får arbeide med musikk på et høyt nivå.

Musikktilbudet er helt gratis for elevene. I en tid med økende ulikhet bidrar tilbudet til at Oslos unge musikktalenter har like muligheter til å bli gode på sitt instrument, uavhengig av foreldrenes lommebok.

Man får enetimer og timer i fellesskap. Har man ikke eget instrument strekker skolen seg langt for å finne et du kan låne i de årene du går der.

Det er plass til alle, og samholdet mellom elevene er sterkt. Musikken som felles arena skaper et helt ekstraordinært og godt miljø blant de totalt 150 elevene.

Musikk på Majorstuen har passert sitt første tiår, og betraktes som en enestående pedagogisk suksess. Dette har Osloskolen rett og slett ikke råd til å skusle bort. Musikklinjen på Majorstuen skole må ikke ødelegges.

Blir skolestrukturen lagt om slik forslaget står, trengs det en løsning for Musikk på Majorstuen som er sentrumsnært og lett å komme til fra hele byen, og hvor det er mulig å lage slike synergieffekter mellom klasser med ulikt tilbud og på tvers av aldersskiller.

Et av kommunens uttalte mål er: «Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø». Med dette som mål, kan man ikke skrote musikktilbudet. I stedet bør man lære av suksessen og bruke det som modell for andre felt.

For behovet for et tilbud barn som ikke helt passer inn, blir ikke borte. Tvert imot trenger vi flere slike tilbud.

