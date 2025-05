Rett til å gripe inn kan gi økt voldsrisiko

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siden høsten 2023 har Arbeidstilsynet veiledet rundt 250 skoler om forebygging av vold og trusler. Vi har møtt mange som føler seg maktesløse og alene i møtet med truende og voldelige elever.

Nå får lærere og andre som jobber i skolen større mulighet til å gripe inn fysisk mot elever.

Ingvill Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet)

Denne muligheten oppleves for mange skoleansatte som en positiv endring, men det er viktig å huske at det også kan medføre økt risiko for vold og trusler mot de ansatte.

13. mai vedtok Stortinget nye regler som gir skoleansatte utvidet rett til å gripe inn fysisk for å stoppe elever som forstyrrer undervisningen eller kommer med verbale angrep mot andre. Disse reglene kommer i tillegg til en lovendring fra i fjor, som ga ansatte rett til å gripe inn fysisk for å hindre skade på personer eller eiendom.

Når skoleansatte kan ta kontroll over situasjoner på en mer inngripende måte enn før, blir god opplæring og jevnlige øvelser i vold og trusler på skolene viktigere enn noen gang. Her har både skoleeiere og skoleledelse et viktig ansvar.

I det skoleansatte leder sinte og utagerende elever ut av klasserommet eller griper inn mellom elever som er i konflikt, øker risikoen for selv å bli utsatt for slag, spark eller trusler.

Da må de ansatte vite hvordan de skal håndtere situasjonen på best mulig måte.

Skoleansatte skal ha fått nødvendig opplæring og vært gjennom regelmessige øvelser på situasjoner som kan oppstå og hvordan de skal forebygges og håndteres. Det skal også finnes tiltak for at ansatte ikke er alene og at de raskt kan tilkalle hjelp når det trengs.

Det er positivt at skoleansatte med større autoritet kan gripe inn i ulike situasjoner. Likevel vil det alltid være et mål å unngå å komme i volds- og trusselsituasjoner.

Har skolene tilstrekkelig oversikt over når og hvorfor episodene kan oppstå? Har de risikovurdert alenearbeid, bemanning og kompetanse? Og har de satt inn tiltak for å redusere risikoen i situasjoner hvor utagering kan finne sted?

Skolene må sette inn treffende tiltak basert på risiko, gi tilstrekkelig opplæring og øvelse og sørge for god støtte fra leder og kollegaer. Med det kan de sørge for et tryggere miljø både for ansatte og elever.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)