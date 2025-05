«Mer straff», roper Sylvi Listhaug fra godsofaen der hjemme. For Sylvi har sett et program på TV 2, der to ungdommer har over 90 alvorlige saker mot seg det siste året.

Mattis Himo Mattis Himo er stortingskandidat for Rødt i Møre og Romsdal. (Ihne Pedersen)

«Mer straff», roper hun. For det er svaret fra Fremskrittspartiet og Listhaug på den økende ungdomskriminaliteten – særlig i Groruddalen, der alvorlighetsgraden har tiltatt.

Frp foreslår nå å doble straffen for unge lovbrytere som begår kriminalitet i feil bydel i Oslo øst. Mer straff for dem i Groruddalen enn for dem på Oslo vest – eller i Smøla.

Jeg er enig med Sylvi Listhaug i én ting: Ungdomskriminaliteten er økende, og vi ser en alvorlig utvikling. Barn og unge blir rekruttert av kriminelle nettverk. De utnyttes til å selge narkotika, begå tyverier og utøve vold. «Mer straff», gjentar hun.

Samtidig ser vi også en mer kompleks virkelighet: Barn bombarderes med antisosiale videoer på TikTok og Snapchat – med lokkemidler som raske penger og høy status.

De blir påvirket før de egentlig burde hatt tilgang til disse plattformene. «Mer straff!».

Vi ser sårbare barn med vonde familieforhold – barn som har opplevd vold, mobbing og utenforskap – søke tilhørighet i kriminelle miljøer. For ingenting inkluderer mer enn rus og kriminalitet. «Mer straff».

Vi ser ungdommer som ikke lykkes på skolen eller i idretten, og som mangler positive rollemodeller.

Vi bør ikke dømme de kriminelle ungdommene som bare «kriminelle», men se dem som enkeltindivider med ulike utfordringer.

For dømmes de på forhånd, vil de kunne miste troen på seg selv og gi opp alt håp om å komme seg ut av det kriminelle miljøet. Da hjelper det kanskje med «mer straff»?

Listhaug er med på å forsterke ulikhetene i samfunnet, gjør det vanskeligere å være fattig, syk eller sårbar.

Vi ser folk som bor trangt, og presses ut for å henge når de ikke skal sove, fordi det ikke finnes leiligheter tilgjengelig for familier med mer enn tre barn. En boligpolitikk som fremmer sårbarhet, og skaper behov for steder å henge. «Mer straff».

Vi ser at fritidsklubber legges ned, og at kulturlivet kuttes – ofte av partiet som nå roper høyest om straff. Nettopp disse arenaene har i årevis klart å inkludere ungdom som faller utenfor.

Ja, fritidsklubber koster penger på kort sikt, men på lang sikt bidrar de til å forebygge kriminalitet langt mer effektivt enn trusler om straff. «Mer straff», sier Listhaug.

Men hvem er det egentlig hun straffer?

De straffes allerede strengere, både i systemet og i livet. Fordi de er fattige – ikke fordi de er farligere.

Sylvi Listhaugs politikk bidrar til å skape det utenforskapet hun nå vil straffe. Retorikken hennes bygger opp et bilde der innvandring og kulturelle forskjeller er roten til samfunnets problemer.

Det skaper mistenksomhet, splittelse og lavere tillit. Samtidig kutter partiet hennes i tiltak som nettopp kan gi unge mulighet til å føle mestring, fellesskap og tilhørighet – når skole og idrett ikke er nok.

Fremskrittspartiets politikk straffer de som ikke passer inn i A4-livet.

Vi må reparere broen før de faller ut i vannet.

Det lønner seg ikke å være fattig – som om sykdom og utenforskap er et valg. «Mer straff».

Og mens Listhaug roper på mer straff fra sofakroken, som en fotballsupporter en lørdag formiddag, ser jeg et samfunn som svikter de barna hun vil straffe hardere.

Disse barna har ofte allerede fått sin straff – mangedobbelt. De straffes allerede strengere, både i systemet og i livet. Fordi de er fattige – ikke fordi de er farligere.

Ungdomskriminalitet er et alvorlig og sammensatt problem. Vi må også se på forholdene som fører ungdom ut i kriminalitet.

Vi må reparere broen før de faller ut i vannet. Det løser vi ikke med å rope om mer straff alene.

