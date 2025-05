Det er forskjell på Israel og Russland

I sin kommentar i Dagsavisen 15. mai, rettet mot oss i partiet Fred og rettferdighet (FOR), konstruerer Jonas Bals en teoriverden hvor Russland begår folkemord på samme måte som Israel, og hvor støtte til Ukraina og støtte til palestinerne er to sider av samme sak.

Hadde Bals sin teoriverden lignet det aller minste på den virkelige fysiske verden, hadde vi i FOR og Bals vært på samme side, men sånn er det ikke.

Marielle Leraand, partileder i Fred og Rettferdighet (FOR). (FOR)

Ukraina er strategisk svært viktig, og derfor har Russland og Vesten i lang tid rivalisert om innflytelse i Ukraina. Russland trakk det lengste strået i 2010, da pro-russiske Viktor Janukovitsj ble valgt til president i et demokratisk valg, mens Vesten vant tilbake overtaket gjennom å støtte opprøret mot Janukovitsj i 2014.

Etter det har Russland søkt mer direkte kontroll over de delene av Ukraina hvor flertallet snakker russisk og hvor pro-russiske partier alltid har fått flest stemmer.

At Israel ønsker å annektere hele Palestina, inkludert Gaza, ble klargjort av Netanyahu i en tale i FN i september 2023, altså før 7. oktober 2023. Den store forskjellen på Israel og Russland, er at mens Russland ønsker å overta et landområde med innbyggerne til stede, ønsker Israel å annektere landområder uten innbyggerne.

Israels hensikt er å skape en så desperat situasjon at Egypt tvinges til å åpne grensa til Sinai.

Hadde Israel annektert Vestbredden og Gaza med de palestinske innbyggerne, ville Israel ikke lenger hatt et jødisk flertall. Derfor er det logisk at Israels mål er å drive palestinerne inn i Sinaiørkenen, slik det ble beskrevet i et konseptnotat fra det israelske etterretningsministeriet i oktober 2023.

Derfor bomber Israel boligblokker, sykehus, skoler og alt annet som opprettholder siviles liv i Gaza, og derfor har Israel stengt tilgangen til mat og vann. Hensikten er å skape en så desperat situasjon at Egypt tvinges til å åpne grensa til Sinai.

Russerne har mer enn nok militær kapasitet til å sørge for at ukrainske byer ligner de ruinhaugene som tidligere var byene på Gaza. Det gjør de ikke. Russland har heller ikke stengt forsyningen av mat og vann til befolkningen.

Hadde Russland gjort det, ville vi i FOR støttet at Norge hadde innført samme typen tiltak mot Russland som vi burde ha innført mot Israel.

Det er takket være at USA militært er den dominerende staten i verden, at Israel kan gjennomføre folkemord på palestinerne. Det er for å støtte opp om dette hegemoniet at USA har ønsket at NATO skal fortsette å utvides østover, og det er for å støtte dette hegemoniet at USA ber sine allierte i NATO om å ruste opp.

Støtter du NATOs utvidelsesplaner, da støtter du opp om USAs verdenshegemoni.

Det betyr at om du støtter NATOs opprustningsplaner, som forsvarsforliket er del av, da støtter du opp om USAs verdenshegemoni. Og støtter du NATOs utvidelsesplaner, som krigen i Ukraina er en del av, da støtter du opp om USAs verdenshegemoni. Da støtter du forutsetningen for at folkemordet i Palestina finner sted.

FORs valgkampslagord «Bruk pengene våre på velferd – ikke krig», som Jonas Bals riktig refererer, henger derfor direkte sammen med det andre valgkampslagordet vårt: «Stans folkemordet! – bryt med USA».

