Er det litt for høy promille der ute på Oslos høyrekant?

17. mai er barnas dag. Forstå det den som kan at Høyre, Venstre og Frp har presset gjennom fri skjenking fra klokken åtte om morgenen.

Eller, det stemmer ikke, for Oslo-byrådet vedtok faktisk skjenkestart fra klokken 08.00 alle dager, hele året. Arbeiderpartiet var ikke noe bedre, som bare var skeptiske til utvidelsen på 17. mai.

Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North fra Høyre, argumenterte med at skjenking fra morgengry ikke vil føre til mer, men mindre fyll.

Det er en kraftig undervurdering, for å si det mildt. Som Aftenposten på lederplass 30. april så treffende skrev, må byrådet ha meislet ut forslaget og retorikken sin på nachspiel.

Kristelig Folkeparti var heldigvis ikke med der. For KrF, som for de fleste, er det klart at økt tilgjengelighet bare fører til at folk drikker mer.

17. mai er barnas dag. Da trenger det ikke være champagnefrokoster eller ølservering i sentrumsgatene allerede før barnetogene med 30.000 barn setter i gang fra klokken 10.

Over 90.000 barn opplever allerede i dag at minst én forelder drikker for mye i løpet av året.

For oppi alt dette er det sårbare grupper som fortviler, og det mer og mer siden byrådets vedtak ble kjent. Barn er blant de mest følsomme overfor voksne som endrer adferd i ruset tilstand.

Hensynet til for eksempel barn i familier med alkoholmisbruk må gå foran ønsket om mer skjenking. Som Mímir Kristjánsson fikk sagt så godt i Vårt Land: «Ingen har behov for å kjøpe alkohol før klokka 12, mens vi er mange som har behov for at ølsalget er stengt fram til barnetoget er gått».

Begrenset tilgjengelighet er selve bærebjelken, og forankra i lov og folkesjel.

KrF vil hegne om den strenge og rettferdige reguleringen av norsk alkoholpolitikk. Begrenset tilgjengelighet er selve bærebjelken, og forankra i lov og folkesjel. Det er sånn vi for eksempel har innrettet Vinmonopolet, avgifter og nettopp tidspunktene for salg og skjenking.

Å holde seg for gode for videre utglidninger er selvfølgelig ikke det som løser alle utfordringer alkoholen byr på. Men det er et kulturskapende signal, som også begrenser impulsive kjøp.

Mer enn noe burde Høyre med flere være observante på at det ikke siden 90-tallet har vært registrert flere nordmenn som drikker seg i hjel. Bak tallene er det vel så mange som blir syke og mister friske leveår som følge av alkoholbruk à la norsk standard.

Alt dette skjer samtidig som partiet i andre sammenhenger fremhever målet om å begrense skader forårsaket av alkohol, og å begrense alkoholforbruket til nordmenn generelt.

Vi trenger ikke mer alkohol i bysentrum, i idretten eller i høytidene.

Da henger det ikke på greip at byrådet de leder i tillegg prøvde å få gjennom skjenking av brennevin, også fra klokken åtte. Heldigvis stoppet forbudet nedfelt i alkoholloven den høye promillen som tilsynelatende råder på Oslos høyrekant.

For meg er det klart: Vi trenger ikke mer alkohol i bysentrum, i idretten eller i høytidene. Det er til det beste for barn, sårbare grupper og næringslivet selv, tror jeg.

