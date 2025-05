En annen verden er mulig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det nærmer seg et skjebnevalg. Ikke bare for klima og natur – men for hvem som styrer landet etter 2025.

MDG er krystallklare: Vi peker på en ny og grønnere regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. Og vi vil aldri gi makta til Fremskrittspartiet.

De siste to årene har vi bygget partiet nedenfra og styrket vårt ideologiske fundament. Vi er nå nesten 10.000 medlemmer, og over 2.500 av dem har meldt seg til årets valgkamp. Det er rekord.

Strategien vår er enkel: Vi skal møte folk der de er.

Vi er klare til innsats for mer grønn, internasjonal og liberal politikk, som en motvekt til ytre høyres «autoritære» nasjonalisme. Vi er woke og stolte!

Det handler om å ta vare på mangfoldet, det handler om å kjempe mot ulikhet. Ikke minst handler det om mer internasjonalt samarbeid.

At MDG er «fratatt» miljøeierskapet er helt feil. Det har snarere styrket seg.

I Norge er fellesskapet vår fremste styrke. Det trengs som aldri før. Mange ser med uro på krig i Europa og Gaza, økende konfliktnivå og polarisering, angrep på demokratiet og eskalerende klima- og naturkrise.

Jo Moen Bredeveien, kommentator i Dagsavisen, skriver under tittelen «MDG i jammerdalen» (9. mai) at miljøet har havnet litt lenger ned på lista over bekymringer i møte med krig, kriser og dyrtid.

Det har han selvsagt rett i. Likevel har mer enn én av fire fortsatt miljø som en av sine tre viktigste saker i denne valgkampen.

De store partiene serverer klimaløfte på klimaløfte uten at det blir fulgt opp når de sitter i regjering.

Det er utrolig mange som skjønner at miljøkrisene, på litt sikt, vil utgjøre den største sikkerhetspolitiske trusselen. De vil føre til mer ressursmangel, sykdomsspredning og mer krig og konflikt.

Jeg er helt enig i at «vi trenger et sterkt klima- og miljøparti i den norske partifloraen». De store partiene serverer klimaløfte på klimaløfte uten at det blir fulgt opp når de sitter i regjering.

MDG er den eneste garantisten for å sette klima og natur høyest i forhandlinger om makt og posisjoner, slik vi har gjort i Oslo og nå gjør i Trondheim og alle andre kommuner der vi er med på å styre.

Hele 27 prosent av velgerne mener også fortsatt at MDG har den beste politikken på klima og natur, soleklart foran alle andre partier. At MDG er «fratatt» miljøeierskapet er altså helt feil. Det har snarere styrket seg.

På sist helgs landsmøte stemte vi for kjernekraft , mer strømsparing, vindkraft og sol, og for flere strømkabler til utlandet – fordi det er god klimapolitikk.

Vi skal stanse naturtapet, ta Norge ut av oljealderen, og bekjempe fattigdom og utenforskap.

Samtidig skal vi verne og restaurere mer natur, for eksempel ved å etablere minst 10 nye nasjonalparker. Vi har også erstattet ultimatumer og sluttdatoer i oljepolitikken med en helhetlig, langsiktig plan for utfasing av oljen.

Vi fortsetter altså å videreutvikle og modernisere miljøpolitikken vår.

Vi har også vedtatt omfordelende miljøpolitikk som å kutte momsen på frukt og grønt, reparasjoner og kollektivreiser, og å innføre et nasjonalt månedskort – et Norgeskort til 499 kroner.

Likevel er vi ikke – og har aldri vært – bare et «rendyrket klimaparti». Om vi er et énsaksparti, er vi først og fremst et grønt solidaritetsparti.

Vår solidaritet gjelder også folk her og nå. På helgens landsmøte har vi derfor vedtatt å doble og prisjustere barnetrygden. Vi har også meislet ut en ny boligpolitikk, og vil fjerne dokumentavgiften for førstegangskjøpere . Vi vil også ha utsatt skolestart , og skjerme barn og unge fra tek-gigantene . For å nevne noe.

I 2021 manglet MDG bare 1.721 stemmer på å nå sperregrensen. Hver eneste stemme teller, og denne gangen kommer vi over fire prosent hvis alle som vil ha en ny kurs trår til.

Derfor sier vi ved dette valget: Det er mulig. Vi skal stanse naturtapet, ta Norge ut av oljealderen, og bekjempe fattigdom og utenforskap.

