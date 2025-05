Elevene våre trenger rollemodeller som ligner på dem selv

Osloskolen er den mest mangfoldige i landet, og i hovedstaden vokser fire av ti barn opp med flerkulturell bakgrunn. Flere av skolene våre har barn fra så mange som 50 forskjellige nasjonaliteter, og mange skoler har et flertall av elever med minoritetsbakgrunn, enkelte over 80 prosent.

Dette gjør Osloskolen til en unik arbeidsplass. Samtidig vet vi at de ansatte i skolen i altfor liten grad speiler elevmangfoldet eller Oslos befolkning.

Bare cirka sju prosent av lærerne har minoritetsbakgrunn. Vi vet også at lærerutdanningene sliter med å tiltrekke seg søkere med minoritetsbakgrunn.

Dette bekymrer meg som skolebyråd.

Oslos byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (Høyre). (Sturlason)

For å være landets beste skole trenger vi landets beste lærere, og vi trenger lærere med bred og mangfoldig bakgrunn. Når vi i tillegg vet at flere gutter enn jenter sliter med å tilpasse seg skolehverdagen er det ekstra viktig at vi har en miks av mannlige og kvinnelige lærere. I dag er denne miksen for dårlig.

Å rekruttere bredere er et viktig mål i byrådets temaplan for å rekruttere og beholde ansatte i Osloskolen (2025 til 2040). En god skole trenger en bredde av kompetanser og kvalifikasjoner, fordi lærere og skoleledere er avgjørende for elevenes læring og læringsmiljø.

Alle elevene våre fortjener å bli sett og forstått.

Ved å rekruttere mer mangfoldig får elevene våre viktige rollemodeller de kan lære av og identifisere seg med. Vi vet at det er viktig for alle barn å ha rollemodeller de kan identifisere seg med.

Å ha en lærer som ligner på deg selv, kanskje har vokst opp i samme nabolag og miljø som deg eller har samme bakgrunn, kan være veldig viktig for å styrke sin egen identitet. Det samme gjelder språkferdigheter, der det er et stort behov for lærere til morsmålsundervisning i Osloskolen.

Tospråklig kompetanse blant de ansatte i lærerstaben og hos skoleassistenter og AKS-ansatte vil gjøre forståelse og tilhørighet til skolen lettere for mange elever. Det samme gjelder flerkulturell kompetanse og forståelse av hvordan det er å vokse opp med en fot i hver kultur, slik mange elever i Osloskolen gjør.

Lærere med mangfoldskompetanse vil også være bedre rustet til å håndtere konflikter som skyldes ulik bakgrunn og miljø, tro eller religion.

Flere av skolene våre, særlig i de østlige bydelene våre, er bevisste på dette når de rekrutterer nyansatte. Men, når det ikke er nok søkere med mangfoldskompetanse på søkerlista, eller på landsbasis, så har vi en utfordring.

Og når bare cirka fire prosent av lærerstudentene har minoritetsbakgrunn kan vi ende med en lærerstab som i stadig mindre grad speiler elevmassen. Det er en utfordring.

Byrådet ønsker et tettere samarbeid med universitets- og høyskolesektoren for å øke lokal rekruttering. Et godt eksempel på dette er det såkalte Holmlia-prosjektet og «Hvor er mine brødre» ved OsloMet, som har som formål å få flere med flerkulturell bakgrunn til å søke høyere utdanning, særlig barnehage- og lærerutdanning.

Her bruker de rollemodeller som reiser rundt til ungdomsskoler og videregående skoler, deler av egne erfaringer og bygger nettverk i bydelene. De holder også presentasjoner og fagseminarer for utdanningsinstitusjonene.

Å høre en voksen mann fortelle hvordan han selv vokste opp med lite motivasjon for skolegang, dårlige karakterer og liten tro på framtida, til å snu rundt på tilværelsen, fullføre videregående og få en trygg jobb, gjør inntrykk.

For å greie dette trengs det flere tiltak. Vi ønsker blant annet å styrke de faglige nettverkene innad og på tvers av skolene våre, slik at lærere og praksisstudenter opplever inkluderende, trygge og faglig sterke profesjonsfellesskap.

Vi må også sikre at de nyansatte og praksisstudentene får tilstrekkelig veiledning og oppfølging, slik at de ønsker å fortsette i yrket. Nå ser vi også på ordninger med utvidet praksis eller mulighet for å få deltidsjobb i Osloskolen under lærerutdanningen, noe vi tror kan bedre rekrutteringen.

Gjennom å samarbeide med arbeids- og næringsliv kan vi øke rekrutteringen fra andre yrker inn i undervisningen, dette gjelder særlig innen yrkesfag og realfag.

Men, det aller viktigste er kanskje å fremsnakke lærerens og de skoleansattes rolle. De har de kanskje viktigste jobbene i verden, og har en unik mulighet til å gjøre en forskjell i andre menneskers liv.

For i klasserommet handler det ofte, som ellers i livet, om å se og bli sett. Og bli forstått.

Vi har hørt mange historier om den ene læreren. Som Sahaya Kaithampillai, prosjektleder for «Hvor er mine brødre», sier:

«Jeg droppet selv ut av videregående skole, flere ganger, så jeg forstår hva mange unge går gjennom. For hver gang man faller, blir det tyngre å reise seg. Jeg fullførte videregående til slutt fordi en lærer så meg.»

Alle elevene våre fortjener å bli sett og forstått. Da trenger vi lærere og skoleassistenter med forskjellige blikk og forskjellig bakgrunn og kompetanse.

Slik kan skolen bli enda bedre på å løfte den enkelte elev, og utjevne sosiale forskjeller. For meg er det det aller viktigste ved å være skolebyråd.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)