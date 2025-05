Vår politikk er ikke «kampretorikk»

Thomas Dalby skriver i Dagsavisen at han skulle ønske at Creo ikke tar standpunkt i politiske spørsmål. Det mener jeg vil være å ikke oppfylle vårt mandat i norsk og internasjonalt arbeids- og kulturliv.

Både i Creo og i LO blir alle standpunkter vedtatt i demokratiske organer. Hos LO bestemmer LO-forbundene hva LO skal mene og engasjere seg i. Det betyr at når LO tar stilling i valgkamp eller til enkeltspørsmål, er det et uttrykk for flertallet i hele organisasjonen.

Vi i Creo har ved flere anledninger markert oss gjennom egne politiske uttalelser. Blant Creos viktigste krav ved LOs kongress nylig var at minst én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Dette ble vedtatt i en egen kulturpolitisk uttalelse.

Å støtte partier som historisk har stått for økt offentlig kulturfinansiering er dermed ikke partipolitikk for Creos egen del, men en direkte forlengelse av det kulturpolitiske handlingsprogrammet vedtatt av vårt landsmøte.

Kjernespørsmålene LO løfter – trygge arbeidstakerrettigheter, en sterk arbeidsmiljølov, lik lønn for likt arbeid og forutsigbare pensjoner – er vedtatt for å sikre alle medlemmer, også de som driver egne småforetak, like muligheter til skolegang og helsetjenester og et rettferdig velferdssamfunn.

Når LO engasjerer seg i valgkampen, er det LOs oppgave å synliggjøre forskjellene mellom de politiske partiene og hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil få for arbeidstakerne – ikke å gi entydig oppfordring om å stemme på ett enkelt parti.

Gjennom LO oppnår også Creo solide seire for vårt kulturliv.

LOs og Creos politikk er saklig forankret: de samarbeider med politiske aktører på enkeltsaker som fremmer medlemmenes interesser – for kultursektoren, for arbeidslivet og rettferdig fordeling. Å kalle dette «kampretorikk» overser at det er medlemmenes egne krav som formuleres og vedtas i åpne, representative fora.

Inkludering oppnås gjennom å bygge koalisjoner rundt konkrete mål: bedre lønns- og arbeidsvilkår, økte kulturbudsjett, en aktiv boligpolitikk, sterke sosiale sikkerhetsnett – uansett om du er ansatt, selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

Gjennom LO oppnår også Creo solide seire for vårt kulturliv, uten LO ville det ikke vært mulig å etablere den særskilte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere under koronaepidemien. En ordning som utløste tilskudd på til sammen noe over 3,25 milliarder kroner.

LOs handlingsprogram slår fast at den norske samarbeidsmodellen må legge grunnlaget for norsk økonomisk politikk og norsk arbeidslivspolitikk framover. Creo bidrar med kultursektorens stemme i denne modellen, og LO sørger for at alle bransjer – fra industri til kreative næringer – samles om felles, demokratiske verdier.

Det er nettopp en fagbevegelse som tør å engasjere seg politisk – men alltid på grunnlag av bredt vedtatte, medlemsstyrte programmer – som kan favne både ansatte og selvstendige, bygd på fellesskap framfor ensidig partipolitisk lojalitet.

