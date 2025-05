Fornuft i asylpolitikken er ikke farlig

I Dagsavisen går MDG ut og kaller FrPs asylpolitikk for «farlig». Men, når fakta og realisme blir «farlig», da har man forlatt fornuften til fordel for moralsk posering.

Det er ikke farlig å ville ha kontroll. Det er ikke farlig å ville prioritere hjelp i nærområdene der man faktisk når flest. Det er ikke farlig å sette spørsmålstegn ved et asylsystem som har blitt en lukrativ forretning for menneskesmuglere, kriminelle nettverk og ressurssterke migranter som kan betale seg frem i køen.

Det som er farlig, er å late som dette ikke skjer. Og det er nettopp det MDG gjør.

MDG beskriver FrPs forslag om asylmottak i tredjeland som «naivt». Vel, dersom å trygge velferden, redusere kriminalitet og bevare Norge som det landet vi kjenner og elsker er «naivt», så har MDG virkelig mistet kontakten med det norske folks bekymringer og behov.

MDG vil heller videreføre en innvandringspolitikk som beviselig ikke virker, og som gagner menneskesmuglere og velferdsmigranter, men som ikke hjelper de med størst behov for beskyttelse. I en tid hvor selv det såkalt moderate politiske Europa har erkjent at vi må stramme inn og regulere mer, vil MDG nærmest ha videre frislipp.

FrPs forslag handler om å ta tilbake kontrollen. Tredjelandsløsninger vurderes av stadig flere europeiske land, nettopp fordi dagens system er utgått på dato. Det er ikke rettferdig at de som har penger og krefter til å komme seg hit, får beskyttelse, mens de mest sårbare blir værende i flyktningleirer.

Det er ikke å «fjerne retten til asyl», det er å gjøre den mer rettferdig, mer rettet mot dem som faktisk trenger det mest.

Selv media begynner å innrømme at FrP har rett. Å erkjenne at: «Asylretten er uthulet og dysfunksjonell. Slik verden har blitt, gjør den mer skade enn den gjør godt» satt nok langt inne for en kommentator som historisk har hatt liten sympati for FrP. Det står respekt av å innrømme man tok feil.

Men MDG fortsetter å late som virkeligheten ikke gjelder dem. De stikker hodet i sanden og later som om de gjennomgripende samfunnsproblemene som innvandringen har medført, ikke eksisterer.

I stedet for å rope «farlig!» når FrP tar til orde for ansvarlig politikk, burde de heller stille seg selv spørsmålet hva målet deres egentlig er? Vil MDG hjelpe flest mulig mennesker på flukt med husly, mat og trygghet, eller vil de grønne idealistene bruke flest mulig milliarder på et symbolpolitisk system som ikke virker?

