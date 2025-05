Skjerp deg litt, da!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hei, kjære medbilist: Jeg henvender meg til deg som bruker mobiltelefonen når du kjører bil. Du som ligger bak meg i saktegående kø, med blikket ned i mobilen.

Espen Gamlund Espen Gamlund er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. (Privat)

Du som holder mobilen foran ansiktet mens du kjører i relativt høy fart. Du som skroller på mobilen når vi står på rødt lys. Er det deg?

En mobiltelefon har mange fordeler, men også ulemper. Den stjeler vår oppmerksomhet og skaper avhengighet. Kombinasjonen av disse to faktorene er livsfarlig i trafikken.

Hvert år mister mange livet i trafikken, og enda flere pådrar seg alvorlige skader som forfølger dem resten av livet.

Selv om det i fjor var en nedgang i antall drepte i trafikken, utgjør trafikkulykker et betydelig folkehelseproblem. Det koster også samfunnet mye penger.

Jeg er ikke ute etter å fordømme deg som bruker mobilen mens du kjører. Hvis jeg skal være ærlig, har jeg selv gjort det.

I Norge er det forbudt å bruke mobiltelefon mens man kjører. I «Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn» står det krystallklart i §2 at «fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring».

Et slikt forbud er godt fundert. Du må som kjent ta blikket bort fra veien foran deg for å se på mobilen. Du skal ikke se bort i mange sekunder før du har kjørt en strekning på 100 meter.

Det tilsvarer en fotballbane. Du kan forårsake mye skade på de sekundene.

Du vil kanskje hevde at valget om å ta opp mobilen er styrt av avhengighet, men i så fall burde du ikke kjøre bil.

Men det er på tide at du, som jeg, tenker over hva vi gjør når vi plukker opp mobilen bak rattet.

Når du velger å se på mobilen mens du kjører, utsetter du andre mennesker for risiko. Statistikken bekrefter dette. Mange ulykker er forårsaket av uoppmerksomhet hos bilførere.

Uoppmerksomhet skyldes flere ting, men mange av ulykkene skyldes at bilførere har oppmerksomheten rettet mot en skjerm, enten det er mobiltelefonen eller de stadig mer avanserte berøringsskjermene i nye biler.

Vi må stille oss spørsmålet: Er det moralsk i orden å påføre andre risiko for skade fordi vi ser på mobilen mens vi kjører bil?

Her kunne vi si at bilkjøring som sådan er risikofylt. Men å kjøre bil innebærer ikke å ta en moralsk problematisk risiko, fordi sannsynligheten for å havne i en ulykke er liten så lenge man følger trafikkreglene og kjører oppmerksomt.

Bilkjøring i kombinasjon med mobiltelefon er annerledes. Vi vet at mange ulykker skyldes uoppmerksomhet blant bilførere.

Selv om det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange ulykker som skyldes førere som ser på mobilen sin, er det utvilsomt en sammenheng mellom mobilbruk og ulykker.

Å bruke mobilen mens du kjører bil er ikke bare ulovlig. Det er moralsk galskap.

Studier viser at å bli distrahert av en mobiltelefon mens man kjører øker risikoen for en ulykke med tre til fire ganger, og at mobilbruk reduserer reaksjonstiden hos bilførere.

Bilkjøring med mobiltelefon er altså en svært risikofylt aktivitet. Når vi legger til grunn at mobilen ofte brukes til å svare på meldinger eller til formålsløs skrolling, er slik mobilbruk sterkt kritikkverdig.

Å bruke mobilen mens du kjører bil er ikke bare ulovlig. Det er moralsk galskap.

Hvordan skal vi få bukt med galskapen?

Vi trenger en holdningsforbedring blant bilførere. Som bilfører har du en etisk forpliktelse til å la være å bruke mobilen mens du kjører bil.

Bilførere legger neppe bort mobilen ene og alene fordi moralen krever det. Derfor må vi ha strengere lovgivning.

At du lar mobilen ligge er et svært billig tiltak, og i så måte det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme vi kan gjøre. Men bilførere legger neppe bort mobilen ene og alene fordi moralen krever det.

Vi må derfor ha strengere lovgivning. En arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet har nylig foreslått innstramminger i reglene for mobilbruk i bil. De foreslår et forbud mot enhver holding eller berøring av mobiltelefon som ikke er montert i en egen holder.

Dette forslaget vil forenkle politiets håndheving av loven, ved at det er nok å bevise at mobilen holdes i hånden. Det gir også et tydelig signal til bilførere om at mobilen bare kan betjenes trådløst eller når den er forsvarlig montert i holder.

Det forslaget bør politikerne lytte til.

Men lover er ikke nok. Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt er flere trafikkontroller det mest effektive tiltaket for å bedre trafikksikkerheten – langt mer effektivt enn økte bøtesatser. Men mer politi på veiene koster penger. Er det verdt det?

Det kan vi finne ut. Ved å ta utgangspunkt i verdien av et statistisk liv, eller verdien av å forebygge et dødsfall, kan vi regne ut om det er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring ( DFØ ) anslår verdien av et statistisk liv cirka 47 millioner kroner. Vi kan antagelig gjennomføre ganske mange politikontroller innenfor rammen av den summen.

I påvente av bedre lovgivning og politikk, har jeg en bønn til deg som bruker mobilen mens du kjører: Kan du være så vennlig å legge den bort?

