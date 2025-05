Frps jag etter enkle løsninger i asylpolitikken kan koste liv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For alle komplekse problemer finnes det en løsning som er enkel og fristende – men dessverre også helt feil. Fremskrittspartiet går i fella hver gang, særlig i asyldebatten.

Frøya Skjold Sjursæther Frøya Skjold Sjursæther er førstekandidat for MDG i Hordaland. (Pernille Sommer)

Denne gangen når de foreslår å sende asylsøkere til tredjeland og kun ta imot kristne flyktninger i Norge.

Å skille mellom flyktninger utelukkende basert på religion er en motbydelig forskjellsbehandling, og å nekte flyktninger å søke asyl i Norge er en grov ansvarsfraskrivelse.

Frp har helt rett i at dagens asylsystem er dysfunksjonelt. Når Europa ikke evner å bli enige om rettferdig ansvarsfordeling og trygg grensekontroll, må grenselandene bære byrden alene.

Oda Sofie Pettersen Oda Sofie Pettersen er justispolitisk talsperson for MDG. (Jonas Stefan Ntibigarura)

Det skaper både forferdelige liv for flyktningene som bor i overfylte telt- og containerleire i årevis, men det svekker også det europeiske fellesskapet.

Fremskrittspartiets svar er bruk av tredjeland som oppbevaringsanstalter for flyktninger. Men å tro at det vil gi et ryddigere asylsystem, er grenseløst naivt.

For det første vil tredjeland bare være en midlertidig løsning; alle flyktninger som har rett på beskyttelse etter FNs flyktningkonvensjon vil etter en kort innkvartering i tredjelandet ha krav på dette. Dersom Norge nekter å gi dem den beskyttelsen, vil det bryte med forpliktelsene våre i flyktningretten.

Tredjelandsløsninger er å lukke øynene for problemet, for så å tro at det er borte.

For det andre vil tredjeland koste oss dyrt. Italia aksepterte å betale 7 milliarder kroner til Albania for å huse flyktninger der i påvente av en asylavgjørelse. Det er mye penger for en tredjelandsløsning som viste seg å være veldig mislykket.

For det tredje er bruken av tredjeland kontroversiell, nettopp fordi denne forflytningen av menneskeliv over en lav sko ikke sikrer folk de rettighetene de har krav på.

Det motiverer til å flykte nok en gang, til tross for farene – og at det kan være ulovlig. Viktige menneskerettsaktører får mindre tilgang til hva som skjer i leirene, og det blir vanskeligere å føre kontroll med eventuell myndighetsmisbruk som foregår der.

Den eneste langsiktige løsningen på dagens asylkollaps er en rettferdig og systematisk ansvarsfordeling blant vestlige land.

Det eneste en slik løsning gjør i praksis, er å usynliggjøre flyktninger. Men selv om de er ute av syne for Frp, betyr ikke det at menneskene det gjelder faktisk får beskyttelsen de har behov for.

Det forhindrer dem ikke i å flykte videre. Og det stanser heller ikke andre flyktninger fra å legge ut på flukt, i søken etter beskyttelse.

Tredjelandsløsninger er å lukke øynene for problemet, for så å tro at det er borte. Men problemet forsvinner ikke bare fordi det blir vanskeligere for oss å se det.

Forslaget om tredjelandsløsninger er selvsagt bare en repetisjon av Frps gamle slagord om «å hjelpe dem der de er». Klagesangen har fått nye bein å gå på. Men hadde partiet ment at det var riktig å hjelpe flyktningene i nærområdet, hadde de foreslått det.

Det truer ikke velferden i Norge å vise fornuftig solidaritet utover egne landegrenser.

Fremskrittspartiet ønsker i virkeligheten å bruke mindre penger på både bistand og flyktninghåndtering – også i nærområdene. Senest i sitt forrige alternative statsbudsjett la de opp til et bistands- og flyktningkutt på over 15 milliarder.

Den eneste langsiktige løsningen på dagens asylkollaps er en rettferdig og systematisk ansvarsfordeling blant vestlige land. Vi som har mest kapasitet, mulighet og rom, vi må også bidra mest.

Norge kan få til det gjennom EUs solidaritetsmekanisme, eller gjennom å ta vår del av ansvaret gjennom kvoteflyktningssystemet. Men også da må vi anerkjenne at noen mennesker vil flykte uregulert.

Spørsmålet som gjenstår, er om vi likevel skal hjelpe disse flyktningene. Har de behov for beskyttelse, vil MDGs svar på det spørsmålet alltid være ja.

Å snakke sant om hva som er dumt med dagens asylsystem er ikke farlig. Men fremmedfrykten som Frp sprer, kan i verste fall koste liv. Mennesker på flukt er ikke grunnen til at det finnes «kriminelle nettverk» i Norge. Og det truer ikke velferden i Norge å vise fornuftig solidaritet utover egne landegrenser.

Det som er farlig, er å snakke om flyktninger som om de har et ønske om å rasere den norske kulturen og velferden. Det gir grobunn for hat mot mennesker som allerede er sårbare. I ytterste konsekvens kan det ta liv.

Dagsavisen mener: LO viser vei med sitt boikottvedtak (+)

Les også kommentar: Israel trapper opp i Gaza. Nå må vi bruke de aller største ordene (+)

Les også debatt: 9. mai er den store russiske løgnen

Les også debatt: Når LO blir for politisk, risikerer vi å miste fellesskapet

Les også Lars West Johnsen: LO må være gammeldags, firkanta og reaksjonært (+)