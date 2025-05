LO må ikke svikte nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På årets LO-kongress ligger det et forslag om full boikott av Israel, i tråd med et felles krav fra 38 palestinske fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner.

De ber om ett tydelig budskap: Slutt å medvirke til okkupasjon, apartheid og undertrykkelse.

Boikott er ikke symbolpolitikk. Det er et kraftfullt, fredelig og legitimt virkemiddel.

Det er med økende bekymring vi ser hvordan den avtroppende LO-ledelsen nå forsøker å stanse dette forslaget – til tross for støtte fra en rekke LO-forbund og lokalorganisasjoner.

Palestinerne ber ikke om sympati. De ber om handling: «Vi oppfordrer på det sterkeste LO til å gjøre det å få slutt på medvirkning til sin høyeste prioritet, som et uttrykk for reell solidaritet med den palestinske kampen».

Dette kommer fra mennesker som lever under okkupasjon, bombardement og et pågående folkemord. Likevel avviser LO-sekretariatet, der hele ledelsen sitter, boikott fordi man mener det vil ha liten effekt. Sekretariatet går i stedet inn for andre sanksjoner.

Det vitner om en urovekkende mangel på forståelse for realitetene – og for apartheidregimers mekanismer.

Det er ikke bare en resolusjon som ligger på bordet – det er troverdigheten til en hel bevegelse.

Når de som rammes direkte av volden ber oss om solidaritet i form av handling, er det ikke tid for å avfeie det. Det er tid for å lytte.

Boikott er ikke symbolpolitikk. Det er et kraftfullt, fredelig og legitimt virkemiddel – brukt med suksess mot apartheid i Sør-Afrika. Når israelske myndigheter åpent trosser internasjonal rett, må omverdenen – inkludert LO – reagere med mer enn ord.

Derfor er det oppsiktsvekkende at LO-ledelsen bruker sine siste dager i verv på å svekke dette forslaget. LOs historie er full av modige valg og urokkelig solidaritet med undertrykte folk.

Fagbevegelsen har stått side ved side med det palestinske folket i generasjoner. Nå må den vise at denne solidariteten ikke bare var retorikk – men en levende forpliktelse.

Fredag stemmer LO-kongressen. Det er ikke bare en resolusjon som ligger på bordet – det er troverdigheten til en hel bevegelse.

