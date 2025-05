Fjerning av studentenes valgmuligheter er feil medisin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nylig tok Frp-leder Sylvi Listhaug og utdanningspolitisk talsperson Himanshu Gulati til orde for en ny retning i høyere utdanning som bryter med valgfriheten til både studenter og utdanningsinstitusjoner.

De vil sette studentenes ønsker til side til fordel for en mer politisk styrt utdanningssektor.

Frp anklager utdanningsinstitusjonene for å satse på «billige» fag med mange studieplasser, særlig innenfor humaniora og samfunnsfag. Vi er enige med Frp at utdanningstilbudet ikke skal styres av hva som gir flest studieplasser for lavest kostnad, men løsningen er ikke økt politisk detaljstyring.

Utdanningsinstitusjonene må få beholde friheten til å utvikle studietilbud av høy kvalitet som også gjenspeiler studentenes ønsker.

Norsk studentorganisasjon har lenge vært opptatt av at det skal være studentenes valg som legger føringene for dimensjoneringen av studieplassene.

I slutten av april kom søkertallene til høyere utdanning og de viste en økning på nesten 40 prosent til sykepleierutdanningen.

Dette er ikke tilfeldig, men heller et tydelig tegn på at studenter velger utdanninger som er riktig både for seg og samfunnet.

NSO støtter helhjertet tiltak som gjør det mer attraktivt å velge utdanninger der samfunnet har et kompetansebehov, men å fjerne studentenes valgmuligheter er feil medisin fra Frp.

Historisk sett har det funket dårlig å sluse studenter inn i yrker som myndighetene har vurdert som «nødvendige» mot deres vilje. NSO er bekymret for at vi med Frps politikk risikerer å utdanne en drøss med umotiverte folk til yrker de verken har lyst til å jobbe med eller faktisk kommer til å jobbe i.

Det er risikabelt å gjøre tiltak basert på antakelser om fremtidens kompetansebehov og subjektive vurderinger av hvilke yrker som er «nødvendige» og «unødvendige».

Hvordan fremtiden ser ut vet vi ikke, og Norge trenger en bred kompetansebank med folk som kan løse et bredt spekter av utfordringer med et like bredt spekter av perspektiver.

