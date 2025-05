Universitetene ødelegger for seg selv

Demokratiet er under press. Det har også rammet universitetene. Universitetene i USA og flere europeiske land har mistet retten til å undervise og forske på det de vil.

Jeg tror universitetene kan lære av hvordan de forvaltet den akademiske friheten før vi fikk allmenn ytringsfrihet.

Det var den katolske kirken som opprettet de første universitetene – for over 800 år siden. Den ga oss den akademiske friheten. Det var imidlertid en avgrenset frihet.

Den var forbeholdt det som foregikk på universitetene, men det var ett absolutt krav: Foreleserne måtte ikke fortelle hva staten eller den katolske kirken burde gjøre.

Studentene kom fra hele Europa. De var gjester og var derfor ikke beskyttet av lovverket i vertslandet. Det var universitetene som sørget for den juridiske sikkerheten til studentene.

Dersom en student begikk lovbrudd, var det universitetet som bestemte straffen, som alltid var mye mildere enn den staten ville gitt.

Universitetet la seg borti hva studentene gjorde på fritiden. De fikk for eksempel ikke lov til å delta i spill om penger.

Rektor hadde også myndighet til å straffe studenter som ikke oppførte seg i henhold til ordensreglene. Dersom en student sa noe stygt til eller om en medstudent – så som at han var en horeunge – kunne rektor ilegge studenten bot.

Formålet med ordensreglene var å dempe mulige konflikter. Den underliggende grunnen var nemlig å fremme et best mulig læringsmiljø.

Universitetene var en slags stat i staten, og fordi de ikke la seg bort i statlige eller kirkelige anliggender, fikk de beholde den rollen.

Studentene fikk heller ikke lov til å protestere dersom foreleserne sa noe de ikke likte. Studentene skulle lære seg å se en sak fra alle mulige synsvinkler. De ble testet på det til eksamen – som var muntlig.

Universitetene var en slags stat i staten, og fordi de ikke la seg bort i statlige eller kirkelige anliggender, fikk de beholde den rollen – også i perioder med krig og konflikter.

Dette endret seg imidlertid på 1930-tallet med det som i dag omtales som Frankfurterskolen. Denne skolen var inspirert av den unge Karl Marx og Freud og drev med ideologikritikk. De leverte imidlertid ikke objektive for og imot-analyser, men kom med en oppskrift på det gode samfunnet, jf. «Det sunne samfunn» av Erich Fromm.

Studentopprøret på 1960-tallet var et ektefødt barn av denne skolen. Opprøret ble starten på politiseringen av akademia, det «legitimerte» en ny praksis for hva et universitet var for noe. Universitetene ble pådrivere for samfunnsendring, det vil si at de ble politiske aktører.

De kunne derfor, og med rette, bli beskyldt for å fremme en bestemt ideologi – en bestemt politikk, som politikere og ledere kanskje ikke likte.

Det hjelper ikke med flere lover. Det er ikke lov å stjele, men folk stjeler. Dette må universitetene ordne opp i selv.

De ansatte ved universitetene i vestlige land skal nå også bidra til folkeopplysningen. Noen akademikere har tolket det som retten til å drive med politisk meningsdannelse.

Rektor Svein Stølen og alle rektorkandidatene ved Universitet i Oslo argumenterte for at universitetet skal ha denne proaktive rollen som forkjempere for vestlige verdier. Det gjør at de ansatte i praksis blir offentlig finansierte politikere.

Da er det kanskje ikke så overraskende at noen autoritære politikere legger seg borti hva universitetene driver med?

Ettersom skillet mellom akademia og politikk er blitt uklart, er det heller ikke overraskende at folket mistenker forskningen som universitetene driver med for å være en del av det politiske og ideologiske ordskiftet.

Ledelsen ved universitetene bør gjøre det de kan for å beskytte studenter mot politisk innblanding og forfølgelse.

Dette er en situasjon akademia ikke er tjent med. Det hjelper ikke med flere lover. Det er ikke lov å stjele, men folk stjeler. Dette må universitetene derfor ordne opp i selv.

Internasjonale studenter er fortsatt gjester, det vil si at de ikke har den samme rettsbeskyttelsen som vertslandets borgere. Derfor er de ekstra sårbare, slik studenter erfarer i USA nå.

Ledelsen ved universitetene bør derfor gjøre det de kan for å beskytte studenter mot politisk innblanding og forfølgelse. Én måte å gjøre det på, er å gjeninnføre interne ordensregler som setter læringsmiljøet i fokus.

Den beste måten å gjøre det på, er å bli politisk uangripelige. Så kanskje bør universitetene børste støvet av statuttene til «The Royal Society of London» fra 1660? De gjorde det klart at lærestedene ikke skulle drive med politikk.

Universitetene har likevel vært viktige for samfunnsutviklingen. Det har de klart å være ved å rendyrke sin rolle som leverandør av ny kunnskap som ble overført til studentene – som så ble pådrivere for samfunnsutviklingen.

