Søkt å skylde på «korstog mot private»

Det er for få som vil bli barnehagelærer og de som er det vil slutte i jobben.

1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben i løpet av de neste tre årene, og bare 10 prosent sier at de ser for seg å jobbe i barnehage i mer enn ti år til.

Astrid Hauge Rambøl er utreder i Manifest Analyse. (Brian Cliff Olguin)

Derfor var nye tall fra Samordna opptak dyster lesning. Søkertallet til barnehagelærerutdanningen er det laveste på ti år.

Bare siden i fjor har søkertallet sunket med nesten 16 prosent.

Høyre har kokt sammen en kreativ forklaring på nedgangen. I et innslag på NRKs Nyhetsmorgen 29. april legger Høyres barnehagepolitiske talsperson, Kari-Anne Jønnes, skylden for nedgangen på de siste års «korstog fra sosialistisk side mot private barnehager».

Venstresidens «korstog» mot private kommersielle barnehager har rettet seg mot barnehageeiere som har beriket seg selv med skattepenger som skulle gått til barnehagedrift.

I den grad «angrepene» har dreid seg om ansatte, har det handlet om at ansatte i private kommersielle barnehager har hatt dårligere lønns- og pensjonsvilkår.

Hvis venstresidens «korstog» har hatt konsekvenser, så er det bedre betingelser for ansatte i kommersielle barnehager.

At det skulle påvirke søkertallene til barnehagelærerutdanningen i negativ retning er vanskelig å forstå.

Utdanningsforbundet, som organiserer barnehagelærere, peker på lav bemanning som årsaken til at færre vil bli barnehagelærere. Dagens lave bemanning og høye arbeidspress gjør at barnehagelærere ikke får tid til å utøve yrket sitt skikkelig.

Det er ikke rart det gjør utdanningen mindre fristende.

Høyre kunne lyttet til det ansatte i barnehagene faktisk forteller: At de har det for travelt på jobb.

Men Høyre vil ikke prioritere flere ansatte i barnehagene. Da er det mer beleilig å legge skylden på dette «korstoget», som fremfor alt har handlet om å bedre barnehagehverdagen for både barn og ansatte.