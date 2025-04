Vi er mange som kan og vil, men vi holdes utenfor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

1. mai handler om rettferdighet i arbeidslivet – om trygghet, rettferdig lønn og like mulighet for alle. For oss med funksjonsvariasjon er dette fortsatt ikke en realitet.

Vi holdes utenfor, til tross for at vi vil og kan bidra.

Vi kan bidra, det vet jeg av egen erfaring. Jeg har cerebral parese. Verken armer eller bein fungerer. Likevel er jeg i full jobb som spesialrådgiver i Medvind Assistanse. Oppskriften for å lykkes handler om riktig assistanse og gode ordninger.

Jeg er en av de heldige. Men veien inn i arbeidslivet startet ufrivillig sent. I nesten ti år kjempet jeg med kommunen for å få nok timer med brukerstyrt assistent (BPA).

Et riktig BPA-vedtak er avgjørende, men for å kunne delta i arbeidslivet er man ofte avhengig av flere ordninger i kombinasjon med hverandre.

For min del handler dette om BPA, funksjonsassistanse og lønnstilskudd. Funksjonsassistanse gir praktisk bistand på jobb. Lønnstilskudd gir meg trygghet til å jobbe fleksibelt etter kapasitet.

Hvor godt livet ditt kan fungere, og om du får mulighet til å jobbe, avhenger altfor ofte av postnummeret ditt.

Selv om formen svinger, kan jeg likevel bidra. Det gjør det også enklere for arbeidsgivere å satse på oss som trenger fleksibilitet, men likevel leverer med innsats og kompetanse.

Det er avgjørende at de ulike ordningene fungerer helhetlig. Assistanse i privatlivet må gå hånd i hånd med assistanse i arbeidslivet. BPA er under press, og mange opplever at kommunen forsøker å begrense bruken til kun hjemmet.

For mange av oss er det denne helheten – kombinasjonen av BPA, funksjonsassistanse og andre tiltak – som gjør det mulig å jobbe og bidra i samfunnet.

Det handler ikke om veldedighet, men om ressursbruk og rettferdighet.

Det er mulig for arbeidsgivere å inkludere flere dersom man ser hele mennesket og ressursene som bor i oss. I Medvind Assistanse har over 30 prosent en funksjonsvariasjon. Vi viser at mange kan bidra – hvis arbeidsgivere er villige til å tenke nytt.

Når vi snakker om et likestilt arbeidsliv, må vi også snakke om utdanning. Med høyere utdanning, er det 4,5 ganger så høy sjanse for at funksjonsvarierte kommer i jobb.

Likevel opplever altfor mange studenter med funksjonsvariasjon barrierer. Uten utdanning stenges dørene til arbeidslivet.

Ingen arbeidstaker skal måtte velge mellom å bruke alle sine krefter på å gjøre jobben sin – eller bare komme seg ut av senga.

Jeg var heldig som hadde en spesialisert kompetanse arbeidsgiver kunne se verdien av, selv uten formell utdanning. Men det vil alltid være en sorg og en begrensning, når det gjelder karrieremuligheter, at jeg fikk ikke ta den utdanningen jeg drømte om.

Det er et paradoks at vi i Norge har høy arbeidsdeltakelse generelt, men fortsatt et enormt gap når det gjelder inkludering av personer med funksjonsvariasjon.

1. mai må vi derfor utvide perspektivet på arbeidernes kamp. Vi må inkludere retten til assistanse, retten til utdanning og retten til å bidra.

Ingen arbeidstaker skal måtte velge mellom å bruke alle sine krefter på å gjøre jobben sin – eller bare komme seg ut av senga.

Når hverdagen krever alt du har av energi før arbeidsdagen i det hele tatt har begynt, er det umulig å være en del av arbeidslivet over tid.

Kampen for et inkluderende arbeidsliv handler ikke bare om lik mulighet til arbeid. Det handler om retten til å leve et fullverdig liv.

