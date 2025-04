Når journalistene drepes, er det allerede for sent

I 1993 etablerte FN-organisasjonen UNESCO 3. mai som verdensdagen for pressefrihet. I år retter vi spesiell oppmerksomhet mot hvordan KI spiller inn på pressefriheten.

Hvert eneste år blir journalister drept. Siden UNESCO begynte å overvåke drap på journalister i 1993 er nesten 1.800 journalister blitt drept. Omtrent halvparten er blitt drept i konfliktsoner.

Det dokumenterer tydelig munnhellet om at det første offeret i krig er sannheten. For journalister som er drept utenfor krigssoner, peker land som Mexico, Brasil, India, Pakistan og Russland seg ut.

Også i mange land der journalister ikke blir drept, er det store utfordringer for pressefriheten. Statsviterne Daniel Ziblatt og Steven Levitsky beskrev i sin bok «How democracies die» (2018) hvordan moderne autokratier ikke blir innført med våpen i hånd.

Tvert imot beskriver de hvordan moderne autokrater plukker demokratiet fra hverandre bit for bit. Det står sentralt for å få kontroll i et moderne demokrati å kneble rettssystemet, akademia og ytringsfriheten. Dette er blitt gjort på mange ulike måter.

Det er først når autokratiene begynner å få fotfeste at statens maktmidler blir brukt direkte mot journalister.

Noen ganger kjøpes de viktigste mediebedriftene opp av makthavere, eventuelt gjennom private samarbeidspartnere. Andre ganger innføres det lover under dekke av å beskytte demokratiet. Økonomiske virkemidler blir også brukt for å begrense kritisk journalistikk – eksempelvis ved å ilegge skatter, avgifter og gebyrer.

Også i USA har vi i det siste sett tiltak fra makthaverne som kan tolkes som bruk av økonomiske maktmidler mot medier som ikke retter seg etter dem som styrer.

Etter hvert blir også rettssystemet brukt mot uavhengige medier. I mange av de nevnte landene er det forbudt å ta imot støtte fra utlandet.

Det er først når autokratiene begynner å få fotfeste at statens maktmidler blir brukt direkte mot journalister og mediebedrifter. Da vil journalister og mediebedrifter kunne oppleve ekstra nøye kontroller fra skattemyndigheter, med fantasifull bruk av sovende paragrafer og nytolkninger av regler.

Og først da kommer de første direkte arrestasjonene av journalister, anklaget for på en eller annen måte å jobbe mot nasjonens interesser.

Vi ser rundt oss hvordan journalister og uavhengige medier settes under press. Derfor er det viktig at vi ikke tar vår egen frihet for gitt.

I Norge finnes det ingen trussel fra myndigheter eller andre mektige krefter – pressefriheten og mediemangfoldet har svært gode kår. Samtidig ser vi rundt oss hvordan journalister og uavhengige medier settes under press.

Derfor er det viktig at vi ikke tar vår egen frihet for gitt. Derfor er det også viktig at vi støtter opp under journalister og medier i andre land, som opplever press og angrep på sin ytringsfrihet.

Samtidig som vi forsøker å hindre at flere journalister blir drept, må vi arbeide for at ikke enda flere journalister må utøve sitt yrke i frykt for eget liv. Veien kan være skremmende kort.

