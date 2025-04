Verden er utrygg. Hjelper det med enda mer våpen?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det pågår alvorlige kriger med ufattelige dødstall: Russlands angrep på Ukraina. Israels umenneskelig vold mot palestinerne. Og flere mindre kjente, men svært blodige konflikter, for eksempel i Sudan.

Retorikken er hard. Verden polariseres. Fascismen er på frammarsj. Det ser ikke lyst ut.

Holger Schlaupitz, militærnekter. (Privat)

Både her hjemme og ute roper nesten alle etter mer våpen. Frankrikes president Emmanuel Macron snakker til om med om at EU bør vurdere å skaffe seg sin egen atomvåpenstrategi.

Det har satt seg en tverrpolitisk enighet om at konflikter løses med våpen. Få taler imot.

Jeg betviler ikke at intensjonene er gode. Men løser vi konfliktene når våpen skal møtes med mer våpen? Hva er prisen, i form av blant annet økt fare for at konflikter skal eskalere?

Om det skulle bli krig – hva blir konsekvensene når våpenlagrene er fulle og klare til bruk?

Det er grunn til å undres over hvorfor militær opprusting framstår som den eneste løsningen som blir tatt på alvor. Er det en maskulin refleks? Er det militærets innflytelse på politikere og samfunnslivet?

Eller skyldes det at det er noen som tjener mye penger på opprusting og krig sett i forhold til diplomati og fredsarbeid?

Jeg er pasifist, altså en som tar avstand fra militær makt for å løse konflikter.

Jeg valgte sivil framfor militær verneplikt. Måtte i politiavhør for å «bevise» at jeg virkelig mente dette. Det var alvor, men et resultat av gjennomtenkte vurderinger.

Å forby nasjonal militærmakt bør være det langsiktige målet.

Jeg står for standpunktet mitt i dag og mener det ikke har vært viktigere på lenge.

Motforestillingene blir fort: Uten et militærvesen – skal vi bare la oss invadere? Men å ta avstand fra krig er ikke det samme som å akseptere urett. Det er andre måter å løse konflikter og yte motstand på.

Det blir gjerne pasifistene som forventes å sitte med bevisbyrden, som om konfliktløsing med militær makt er og har vært en suksess.

Militær løsning på konflikter gir enorme tap. Primært i form av menneskeliv, varige fysiske skader og ikke minst psykiske ødeleggelser av mennesker, supplert av masse sorg for dem som mister sine kjære.

Befolkningen preges av traumer og hat mot andre mennesker og folkegrupper som det kan ta generasjoner eller hundreår å bearbeide. Krig får fram det verste i folk – og løgnaktig propaganda svares med motpropaganda.

I tillegg kommer materielle ødeleggelser og store skader på naturen og matproduksjonen, for å nevne noe.

Krig kan handle om mye, men ofte om hvem som skal styre over landområder. Men med hvilken rett kan statsledere og politikere bytte landområder mot menneskeliv?

Et liv er et liv, uavhengig av om den som dør, er «venn» eller «fiende», soldat eller sivil.

Soldater som ofres, er gjerne unge folk som skal ha framtida foran seg. De fleste av dem har neppe valgt å være en del av krigen, men blitt tvunget inn i den, bevisst eller ubevisst. Nasjonale interesser veier tyngre enn menneskeliv og det globale fellesskapet vi unektelig er en del av.

Hvilke alternativer har vi til å ty til våpen? Menneskelig forståelse. Dialog, diplomati og forhandlinger.

Rett og slett: Gå tilbake til de gamle ideene som oppsto allerede på slutten av 1800-tallet da konsekvensene av moderne krigføring begynte å bli tydelige.

Hvor er opptrappingsplanen for dette arbeidet? Og hvor mye penger bruker vi på fredsarbeid og på å løse utfordringer som kan danne grunnlaget for konflikter og krig?

Som pasifist er jeg forberedt på å bli sett på som naiv.

I en tett sammenvevd verden, som vi har i dag, er økonomiske virkemidler også en del av verktøykassa. Uten masse våpen framstår ikke et land som en like stor trussel, og faren for å bli angrepet kan bli mindre.

Krig forsvares iblant fordi det skal bidra til å fjerne et autoritært styre i et annet land. Men slikt kan like gjerne skape nye og langvarige problemer i form av økt indre samhold mot ytre fiender og dermed styrking av de antidemokratiske autoritetene – eller kaos og enda mer vold.

Å forby nasjonal militærmakt bør være det langsiktige målet. Jeg erkjenner at veien dit er svært lang, men det er veldig mye som kan og må gjøres for å skape forståelse og bygge ned barrierer før vi har oppnådd dette.

Dersom vi lykkes med å innfri et slikt langsiktig mål innen 100 år, vil det likevel være en enorm bragd. Vi må begynne med å gå i riktig retning.

Som pasifist er jeg forberedt på å bli sett på som naiv og totalt virkelighetsfjern. Det enkleste er som regel å ikke ytre seg.

Likevel tar jeg sjansen denne gangen og håper det kan bidra til refleksjoner, i det minste, om hvorvidt opprusting skaper en tryggere verden eller ei og for mer forståelse for diplomati og langsiktig fredsarbeid framfor militærmakt.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Voldshendelse i Oslo fengsel: – Vi ser veldig alvorlig på denne saken

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)