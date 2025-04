Nei Trædal, woke får ingen ny vår

Det er ingenting som tyder på at woke «får en ny vår», slik Dagsavisens spaltist Eivind Trædal argumenterer for i sin kommentar 25. april. De fleste som er imot woke – altså de fleste norske borgere – tilhører heller ikke en anti-woke bevegelse på ytre høyre.

Glenn-Rudi Skjønberg Glenn-Rudi Skjønberg er forfatter og samfunnsviter med master i psykologi. (Privat)

Trædal hevder at det etter et par år med sterk vekst blant konservative partier og krefter nå er tid for at woke får en ny vår.

Han hevder at Donald Trumps innsettelse og foreløpige styring markerer et vendepunkt fordi det har ført til mye negativt; som tollkrig, angrep på amerikansk demokrati og utspill om både Grønland, Palestina og Ukraina.

Jeg er enig i kritikken av Trump og denne politikken. Men det er for tidlig å si hvor mye de konservative kreftene vil svekkes. Det som i hvert fall er sikkert, er at woke-bevegelsen ikke er løsningen.

Jeg er verken woke eller anti-woke med tilhørighet på ytre høyre. De fleste mennesker tilhører nettopp dette mellomsjiktet. De som ikke er radikale, verken på den ene eller andre fronten.

Det burde ikke være vanskelig for Eivind Trædal, som selverklært woke, å forstå at det finnes nyanser utover woke og den type anti-woke Trædal beskriver som nærmest synonymt med ytre høyre.

Det finnes flere alternativer enn ytterpunktene, og det er nettopp der de fleste mennesker befinner seg.

Han bygger opp et falskt motsetningsforhold når han tror at ytre høyres svekkelse uunngåelig vil føre til vekst i woke-bevegelsen. Det finnes flere alternativer enn ytterpunktene, og det er nettopp der de fleste mennesker befinner seg.

Den nye våren tilhører ikke woke, slik Trædal tror. Vi er forbi woke. Forbi fjerning av krenkende benker, malerier fra en annen tid, og ønsker om at absolutt alt fra film og kultur skal være hundre prosent representativt og passe alle.

Det er fullt mulig at ytre høyre taper terreng i tiden fremover. Jeg har selv skrevet om hvordan Trump kan svekke ytre høyre – både direkte gjennom sin politikk, men også fordi andre ytre høyrepartier ikke vil assosieres med ham.

Kanskje folk nå er lei av polariseringen mellom ytterfløyene?

I den samme analysen har jeg påpekt at det er styringspartiene som tjener på dette – på grunn av krisetider som gjør at velgere trekker mot det trygge og stabile. Men også fordi sentrumsnære partier vil være en naturlig motreaksjon etter et tiår preget av både woke-bevegelsen og konservative krefter.

De som tjener på Trumps politikk, den nye våren som Trædal snakker om, er foreløpig sentrumsnære styringspartier.

Det kan argumenteres for at nettopp woke har bidratt til at krefter på ytre høyre har vokst seg store i hele Europa. Men kanskje folk nå er lei av polariseringen mellom ytterfløyene?

For å illustrere hvorfor woke ikke ser ut til å få en ny vår, så har MD G fremdeles tre prosent oppslutning . Det har de hatt lenge, og det har ikke endret seg i Trumps nye presidentperiode.

Det eneste Trædal ville oppnådd i sitt håp om å gjenopplive woke, hadde på sikt vært å blåse nytt liv i det han omtaler som anti-woke.

Partier som kan kalles woke har 10–15 prosent oppslutning, litt ut fra hvordan man vil kategorisere, og blant disse partienes velgere er det også betydelige andeler som ikke er woke.

Det eneste Trædal ville oppnådd i sitt håp om å gjenopplive woke, hadde på sikt vært å blåse nytt liv i det han omtaler som anti-woke. Og med det flytte flere mennesker mot det konservative fordi de vil ta avstand fra både begrepet woke og den moralistiske identitetspolitikken woke står for.

Eivind Trædal mener at anti-woke er en kald vinter som er på vei til å forsvinne, men misoppfatter at woke ikke er våren som kommer, men høsten som var før vinteren. Våren tilhører styringspartiene.

Folk flest tilhører verken woke eller Trædals forståelse av anti-woke. Folk flest tilhører den pragmatiske, fornuftige midten.

Les også kommentar: Arbeidsfolk stemte på Donald Trump. Nå fratar han dem rettigheter

Dagsavisen mener: Våre skandinaviske brødre er tøffe mot oss. Uten særlig grunn (+)

Les også kommentar: Trump er tegneserieversjonen av den tyranniske sentralmakten USA alltid har strittet imot (+)

Les også: Erna Solberg i selskap med Trump og Netanyahu (+)