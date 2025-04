Kulturtilbudet rives systematisk ned

«Kultur og det frie ordet er av stor betydning for sivil motstandskraft,» står det i Totalberedskapsmeldingen.

Likevel rives det kulturelle tilbudet nå ned, systematisk, kommune for kommune.

Vi står midt i en farlig kulturell nedrustning, mens landet snakker om opprustning. Derfor samler vi oss nå til et nasjonalt kulturopprør.

Kulturen er ikke et overskuddsfenomen eller pynt. Det er limet i samfunnet. Den bygger fellesskap, styrker folkehelsen, motvirker utenforskap og gir oss arenaer for ytring, kritikk og identitet.

Derfor sier også Totalberedskapsmeldingen det tydelig: Kultur er avgjørende for levende og trygge lokalsamfunn over hele landet.

Men samtidig som kulturens betydning fremheves i regjeringsdokumenter og festtaler, er virkeligheten i kommunene en annen.

Kultur er en lovpålagt tjeneste, men likevel salderes kulturlivet vekk – ikke fordi det er uviktig, men fordi kommuneøkonomien er under voldsomt press.

Bevisene er dessverre mange:

Listen er lenger og fellestrekket er tydelig: Svekket kommuneøkonomi betyr at kultur kuttes over hele linja.

Hvordan kan staten si at kulturen er avgjørende for beredskap, samtidig som den står taus mens grunnfjellet i kulturlivet forvitrer?

Vi forstår at kommuneøkonomien er under press, men vi er likevel nødt til å spørre: Hvorfor skal vi bygge og bo et sted, om alt kommunen har å by på er vann og avløp, eldreomsorg og skoler.

Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

Og misforstå oss ikke, det er lite som er viktigere enn nettopp disse tjenestene. Men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

Vi kan ikke sitte stille å se på en systematisk nedbygging av den kulturelle infrastrukturen, når det nettopp er denne infrastrukturen som er selve bunnplanken i vår totalberedskap.

Vi spør partilederne: Hvilket parti vil være kulturens stemme i 2025?

Og vi spør: Deler kulturminister Lubna Jaffery (Ap) vår uro for at lokale kulturtilbud bygges ned, nå som kulturens viktighet løftes opp?

Nå trenger vi politikere med mot til å satse på det som gjør Norge til Norge.

Kulturen er ikke luksus. Den er en grunnmur. Og nå roper den på reparasjon.

Signert av:

Per Emil Grimstad, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund

Elisabeth O Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund

Live Rosenvinge, forbundsleder i Norske Dansekunstnere

Leiv Igor Devold, forbundsleder i Norske filmregissører

