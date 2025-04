Kjære KrF: Ungdommer forteller fremdeles homovitser

Kjære Kristelig Folkeparti.

Da jeg var barn følte jeg meg veldig alene og trodde at jeg var den eneste gutten som var annerledes på skolen.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Da jeg var ungdom var det ingen av lærerne på skolen som sa at det var helt greit og naturlig at en gutt ble glad i en annen gutt.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Jævla homse er fortsatt et skjellsord i norske skolegårder.

Ikke glem alle barna som trenger å bli sett, hørt, elsket og respektert for den de er.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Det finnes fortsatt ungdommer som forteller homovitser i klasserommet.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Det er fortsatt barn og unge som føler seg ensomme på skolen og er livredde for at noen skal avsløre at de er annerledes.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Når jeg holder foredrag på ungdomsskoler sitter gutter og flirer over at jeg er homofil.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Når jeg besøker skoler så finnes det fortsatt elever som mener at jeg begår en synd og at Gud tester meg.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Når jeg besøker skoler så hender det at gutter roper «fuck gays» etter meg.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Når lærere ønsker å invitere meg til skolen sin hender det at guttene i klassen ikke ønsker at jeg skal komme på besøk.

Hvis Pride-kritikerne vinner, taper kjærligheten, nestekjærligheten og medmenneskeligheten.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Det bekymrer meg at så mange elever og foresatte reagerer så sterkt på at Pride-flagget heises i skolegården. For Pride-flagget står for kjærlighet, stolthet og mangfold. Nå vil dere fjerne det fra skolene.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Ikke glem alle barna som trenger å bli sett, hørt, elsket og respektert for den de er.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Jeg har alltid respektert og sett opp til det kristne budskapet om nestekjærlighet, medmenneskelighet og respekt.

Kjære Kristelig Folkeparti.

Hvis Pride-kritikerne vinner, taper kjærligheten, nestekjærligheten og medmenneskeligheten.

Vi taper.

Innlegget ble først publisert på Mubashirs Facebook-side, og er gjengitt med tillatelse.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)