Når høyresiden må reddes av staten

Høyresiden har i tiår messet om markedets fortreffelighet. Om konkurranse, valgfrihet og en «slankere stat».

De har privatisert, liberalisert og konkurranseutsatt, med én underliggende påstand: At markedet løser det meste – bedre og billigere.

Men virkeligheten har vært en annen. For når krisene rammer – når markedet svikter – er det staten som må rydde opp. Gang på gang.

Under pandemien sto vi uten smittevernutstyr. Markedet hadde levert «effektivitet» i form av tomme lagre og null beredskap. Det var Høyres system – basert på just-in-time og minimal stat – som kollapset.

Og hvem måtte inn og fikse det? Jo, staten.

Erna Solbergs regjering opprettet statlige lagre, overtok innkjøpene og styrte distribusjonen. Plutselig var det fellesskapet som gjaldt igjen.

Så kom strømkrisen. Høyresiden har i årevis vært markedstroens mest lojale disipler, og har ivret for utbygging av et kommersielt kraftmarked. Resultatet? Prissjokk, eksport i blinde og energifattigdom.

Da snudde Høyre og Frp – og støttet strømstøtte, eksportregulering og til og med prisinngrep. De som trodde på markedet måtte igjen søke hjelp hos staten.

Og i jordbruket? Her har både Høyre og Frp i tiår krevd kutt i subsidier og tollvern. Likevel valgte de – i hele sin regjeringsperiode – å opprettholde systemet de selv hadde kritisert.

Hvorfor? Fordi realiteten er at markedet ikke kan sikre norsk matproduksjon i et land med fjell, fjorder og lange vintre. Det måtte staten til for å holde det i live.

Det er en gjennomgående tendens: Når høyresiden får styre etter eget hode, skjæres det ned, overlates til markedet og svekkes.

Og når det hele vakler – da ropes det på staten. På fellesskapet. På oss.

Dette er ikke politikk basert på ansvarlighet. Det er ideologisk gambling – med beredskap, forsyning og velferd som innsats.

Og det er først når katastrofen rammer at høyresiden erkjenner realitetene.

Rødt har sagt det lenge: Noen ting er for viktige til å overlates til markedet. Strøm, mat, helse, teknologi, beredskap.

Det handler om nasjonal kontroll og kollektiv trygghet. Det handler om å ha et samfunn som fungerer – ikke bare for de som har råd, men for alle.

Mens Høyre og Frp svinger som et siv i vinden, står Rødt fast: Vi trenger en sterk stat. Vi trenger politisk styring av krafta, av matforsyningen, av industrien. Ikke for å være ideologiske, men for å være realistiske.

Og kanskje er det det mest ironiske av alt: At den politikken høyresiden nå tvinges til å føre, er den Rødt har stått for hele tiden.

