Høyres synsing og mistillit til læreren

«Vi kan ikke styre skolen i blinde», skriver Tina Bru i Dagsavisen. Hun viser til at dagens regjeringen har tatt til orde for å fjerne kartleggingsprøver i første klasse, og at jeg støtter dette forslaget.

Men med de ideologiske blindflekkene som Høyre og Tina Bru her viser, står de i fare for å styre i blinde.

Jeg ser lite annet enn synsing i svaret fra nestlederen i Høyre. Og mistillit til læreren.

For svært mange lærere mener at kartleggingsprøvene faktisk hindrer god undervisning. De skal jo nettopp gjennomføres i blinde – enten læreren tror at elevene trenger dem, eller ikke.

Men lærerne vet mye om elevene sine, også uten å kartlegge dem. Og de vet hvilke elever som trenger en slik prøve. Derfor bør det finnes prøver som lærerne kan bruke når det trengs.

Det er viktig at politikere tar kunnskapsbaserte avgjørelser når de vil endre eller forbedre norsk skole.

Evalueringen av seksårsreformen viser at kartleggingsprøven i første klasse vrir undervisningen mot kompetansemål som ikke er aktuelle før i 2. klasse.

Utdanningsforbundet er ikke motstandere av kartleggingsprøvene i første klasse av prinsipielle årsaker. Vi ønsker å ta bort disse prøvene i første klasse fordi de øker prestasjonsfokuset for de minste barna, og tar tiden bort fra lek og mer praktiske aktiviteter.

Lærere har funnet opp prøvene – også kartleggingsprøvene. Men prøvene er laget slik at de bare gir skolene informasjon om elevene med de tjue prosent laveste resultatene.

For de andre elevene får skolen bare vite at prøven er gjennomført.

Jeg mener at prøvene i stedet må brukes som et verktøy ved behov, og ikke som en kontrollmekanisme, slik de brukes i dag.

Det finnes ingen empiri som underbygger at kartleggingsprøver i første klasse gjør elevene bedre til å lese, men det er forskningslitteratur som beskriver hvordan barn lærer i ulikt tempo og gjennom varierte metoder.

Det er også godt dokumentert at leken er helt avgjørende for utvikling og læring hos de yngste barna.

Å sikre at alle barn og unge lærer å lese, er en viktig del av skolens oppdrag.

At kartleggingsprøver er avgjørende for å få det til, er noe Bru har funnet på.

