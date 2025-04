MDGs drømmer er urealistiske

Takk til MDGs Svein Helge Grødem for svar (Dagsavisen 7. april) på min påpekning av hvordan MDGs ensidige omfavnelse av en ny Støre-regjering – bare på grunn av irrasjonell forakt for Frp – er et politisk selvmord.

På tross av stadige oppslag på MDGs Facebook-side om viktigheten av å støtte Jonas Gahr Støre, sier han at MDG er åpen for andre alternativer, uten å spesifisere.

Man sitter igjen med at MDG bare skader seg selv, med sin kvasireligiøse forståelse av Fremskrittspartiet som et absolutt onde.

MDGs førstekandidat i Nordland, Svein Hammer, viser derimot til en mulig «mindretallsregjering med Høyre, Venstre, KrF og MDG».

Problemet med et slikt håp, er at det er illusorisk å tro at Høyre dropper et stort Frp for et MDG rundt sperregrensen. En slik regjering ville uansett vært avhengig av enten Ap eller Frp for å få flertall for noe som helst.

Ikke minst ville hvert eneste tiltak for natur og klima blitt stoppet av nettopp Ap, Frp og Sp som antagelig også vil ha flertall etter valget. Disse tre gikk jo sammen allerede i januar og stoppet mer naturvern.

Så lenge ikke MDG er åpen for samarbeid med alle stortingspartier – også Frp – finnes det ikke noe realistisk alternativ på høyresiden som inkluderer MDG.

Dette vet Arbeiderpartiet godt og vil bruke det for alt det er verdt for å kunne ignorere MDGs krav.

Dermed sitter man igjen med at MDG bare skader seg selv, med sin kvasireligiøse forståelse av Fremskrittspartiet som et absolutt onde.

Enhver som ønsker best mulig klima- og naturpolitikk, får håpe at noen i MDG skjærer igjennom og sier at de vil samarbeide med hvem som helst, så lenge de får grønne gjennomslag.

Les også: Nav anbefaler «Mette» å flytte til en annen kommune

Les også debatt: Diagnosen rammer mange barn, men blir nesten ikke fanget opp (+)

Les også spaltist: Gratis kaffe til alle som jobber i stat og kommune. Nå.