Klimameldingen er sjokkerende svak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den nye klimameldingen til regjeringen som ble lagt fram torsdag, er sjokkerende svak. Den er nærmest blottet for nye klimatiltak, og er i realiteten en svekkelse av norske klimamål.

Løftet fra klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) er at dagens politikk bare skal få «virke», ikke forsterkes.

Å kjøpe klimakvoter fra utlandet er å gi bort fremtidens arbeidsplasser til andre land.

Klimaministeren mener at dagens politikk gir 47 prosent kutt i 2035, og mener at resten av klimaforpliktelsene skal tas via kvotekjøp.

Da gjør han ikke jobben sin. Han gir i grunnen Ola Svenneby fullstendig gjennomslag. Lederen i Unge Høyre ba i mars om at klimatiltak måtte settes på pause for å prioritere Forsvaret.

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å øke ambisjonene for hvert nye klimamål. Men regjeringen gjør ikke det. I stedet sier de at tiltakene for å nå 2035-målet «må utredes og besluttes senere».

Det er som å si at du skal løpe maraton – uten å trene.

Å lage et klimamål for 2035, men samtidig si at hvordan det skal nås må utredes senere, er useriøst.

Andreas Bjelland Eriksen vil ikke kutte i Norge; han vil altså heller nå klimamålene ved å kjøpe klimakvoter fra utlandet. Men det grepet kan koste 21 milliarder kroner, uten at norsk industri kan høste gevinsten av det.

Det er å gi bort fremtidens arbeidsplasser til andre land. Tiden for å kutte i andre land er uansett forbi.

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) Andreas Bjelland Eriksen (bildet) viderefører dagens klimapolitikk, og mener at resten av forpliktelsene skal tas ved kvotekjøp. Da gjør han ikke jobben sin, mener Sondre Hansmark. (Fredrik Varfjell/NTB)

I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. Hvis regjeringen fortsatt står bak det målet, må det bety bratte og voldsomme kutt i årene etter 2035. Det gjør omstillingen vanskelig og ubehagelig.

Meldingen er også dårlig håndverk fra ministerens side. Å lage et klimamål for 2035, men samtidig si at hvordan det skal nås må utredes senere, er useriøst.

Det er ikke en plan, det er en utsettelse.

Klimakrisen løses ikke med fine ord og kvotekjøp. Den løses med ærlige tiltak, tøffe valg og reell omstilling. Alt annet er selvbedrag.

Les også kommentar: Arbeiderpartiet selger sin sjel. Forståelig nok (+)

Les også kultur: Nye «Bergerac» korker flaska på NRK (+)

Politisk Pub: Hør podkast med Jens og Jonas

Les også: Ap vil ikke erstatte strømkabler til Danmark (+)