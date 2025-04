Arbeidsledige kan løse bemanningskrisen i barnehagene

I dag står rundt 120.000 personer uten arbeid i Norge. Mange av disse har ressurser og motivasjon som kan komme til nytte i barnehagene – dersom de får nødvendig opplæring og støtte.

I en tid der barnehagesektoren sliter med rekruttering og høyt sykefravær, finnes det en felles løsning på problemene.

Hva om Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet samarbeidet om et felles initiativ?

Med et kort, intensivt kurs i grunnleggende pedagogikk, praktiske ferdigheter og vurdering av skikkethet, kunne flere raskt kvalifiseres til å arbeide som pedagogiske medarbeidere i barnehagene.

Eirik Wilhelm Thorsen, fagarbeider i barnehage. (Privat)

Dette er ikke en erstatning for utdannede barnehagelærere, men et praktisk og realistisk supplement til en pågående krise.

Samtidig vil mange av disse kunne få arbeidserfaring, veiledning og muligheter for videre kvalifisering over tid.

Det finnes allerede en grunnbemanning i barnehagene som kan ivareta kvalitet og trygghet. Med god veiledning fra erfarne ansatte, kan nytilsatte raskt bidra positivt i det daglige arbeidet.

For når bemanningen er god, er dette en fantastisk arbeidsplass. Vi leker, leser, går på tur og gir barna den omsorgen de trenger.

Mange står klare til å bidra – hvis vi bare gir dem sjansen.

Men mange ansatte opplever dessverre det motsatte.

På hektiske ettermiddager kan man stå alene med en stor barnegruppe, samtidig som man skal svare på foreldres spørsmål. Dette har jeg selv erfart i min jobb som fagarbeider.

I slike situasjoner er det lite rom for god pedagogikk eller refleksjon – og belastningen blir uholdbar over tid.

Et første og nødvendig grep er å justere bemanningsnormen fra én ansatt per sjette barn til én per femte – et krav som støttes av over 27.000 foreldre og ansatte i «Foreldreopprøret» på Facebook.

Regjeringens egen ekspertgruppe, ledet av professor Katrine Vellesen Løken, anbefalte det samme i fjor.

Med en rekruttering av arbeidsledige kan man raskt få de sårt savnede ekstra ressursene, og bryte den negative spiralen.

Selv om det i statsbudsjettet for 2025 er satt av midler til økt bemanning, er summene for lave og ikke øremerket. Det er dermed usikkert hvilken effekt tiltaket vil ha, spesielt sett i lys av kommunenes allerede krevende økonomiske situasjon.

Regjeringen har tidligere vist handlekraft, blant annet ved å redusere maksprisen for barnehageplasser.

Nå er det neste viktige steget å øke bemanningen. Det mener jeg en moderne sosialdemokratisk regjering må klare å gjennomføre.

Barna våre fortjener det. Og det gjør også de mange som i dag står klare til å bidra – hvis vi bare gir dem sjansen.