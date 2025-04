Ikke rett skytset mot lærernormen, Werner!

Det er helt utrolig å lese Kjell Werners kommentar om kommunenes handlingsfrihet i Dagsavisen 8. april.

Her har kommentatoren slukt talepunktene fra KS – kommunesektorens organisasjon helt ukritisk.

Tarjei Solum Grimstad er lærer/skoleleder og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Vestfold. (Privat)

Hvis Kjell Werner er så opptatt av å hindre fremveksten av private tilbud i kommunene, tror han da svaret er å svekke de sentrale kommunale tjenestene?

Det er dette han gjør når han mer enn antyder at lærernormen er et godt eksempel på statlig «tvang» over kommunene.

«Nå ønsker Høyre riktignok en liten innstramming, men å skrote bemanningsnormen er det dessverre liten stemning for», skriver Werner blant annet.

Som om kutt i skolesektoren løser utfordringene!

En kommune som kutter i skole, forebygging og ikke-lovpålagte tiltak for barn og unge er en kommune som vil få store utfordringer med de samme sårbare innbyggerne når de blir voksne.

«Det blir stadig flere eldre her til lands. Behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke. Samtidig blir det færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Kampen om arbeidskraften vil tilta», skriver Werner videre.

Jeg aksepterer ikke premisset fra KS og Werner om at vi må velge mellom å ta vare på de yngre eller de eldre, vi må ha råd til begge deler. Ved å kraftig styrke kommuneøkonomien!

Jeg er forundret over at en kommentator i Dagsavisen ikke påpeker at kommunal sektor er grovt underfinansiert, og at det er i venstresidas interesse, for å si det forsiktig, at norske kommuner må styrkes og ikke svekkes.

I stedet retter han skytset mot et tiltak som faktisk motvirker at det blir færre lærere i norske klasserom.

Skulle nesten tro at Høyres mantra om «bedre lærere, ikke flere lærere» gir god gjenklang hos Dagsavisens kommentator.

