Kan vi få tilbake pornokioskene?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Frøydis Lilledalen Frøydis Lilledalen er psykologspesialist og forfatter. (Privat)

Av temaer som får folk til å skifte kanal eller scrolle videre, ligger kritikk av pornoindustrien i toppen. Spørsmål om hvordan porno påvirker oss – og barna våre – blir stemplet som moralistisk eller aktivistisk.

Kan vi likevel prøve?

Barn har tilgang til alle filmede overgrep i lomma si. Jeg kjenner en ni år gammel unge som spurte meg hva «lime-party» betyr – hun hadde hørt det diskutert i skolegården.

Nettporno er lett tilgjengelig, gratis, og algoritmene skjønner hva du liker. Og hva du kan lære deg å like.

Et raskt googlesøk lærte meg at det er en betegnelse i ekstreme overgrepsmiljøer mellom barn og gamle menn. Selvsagt eksponeres nysgjerrige unger for skadelig innhold.

Pornoen som alle har tilgang til i dag er noe annet enn Aktuell Rapport og bladene i plast man kunne kjøpe i de mørke småkioskene. Nettporno er lett tilgjengelig, gratis, og algoritmene skjønner hva du liker. Og hva du kan lære deg å like.

En undersøkelse viser at 7 av 10 unge har opplevd kvelning under sex. Ikke fordi de nødvendigvis elsker det – men fordi de tror det er normalt. I en reportasje fra VG beskrives et miljø på vestkanten i Oslo der gutter snakker om klassekamerater som objekter de kan ha sex med, men aldri gifte seg med.

Pornografi fungerer som dopaminbasert stimulans. Som med andre stimuli, krever det etter hvert sterkere virkemidler for å oppnå samme effekt.

Cajsa Strønen forteller i et innlegg hos NRK 7. april, at hun fikk tilsendt seksualiserte meldinger, pornoklipp og krenkelser fra hun var 15 år gammel. Det er naivt å tenke at porno ikke er relatert til denne utviklingen.

Forskning viser at hyppig pornobruk ikke bare påvirker holdninger, men også hjernens belønningssystem. Pornografi fungerer som dopaminbasert stimulans – og som med andre stimuli, krever det etter hvert sterkere virkemidler for å oppnå samme effekt.

Dette kan føre til at seeren trekkes mot mer voldelig, mer ekstremt eller mer grenseoverskridende innhold. Dette bekreftes i en studie av Kühn & Gallinat, som viser at høyt pornokonsum er koblet til mindre aktivitet i belønningssentre og lavere grå substans i hjernen.

En artikkel i Journal of Sex Research fra 2016 viser at hyppig pornobruk kan føre til redusert empati, lavere seksuell tilfredsstillelse og økt aksept for seksuell vold. En studie publisert i Violence Against Women fra 2020 dokumenterer hvordan populærpornografi ofte inneholder scener som ligner voldtekt, incest eller overgrep mot mindreårige.

Dette handler ikke om å gjøre seksualitet skamfullt. Det handler om å beskytte barn.

Organisasjoner som Exodus Cry og NCOSE (National Center on Sexual Exploitation) har dokumentert hvordan mange av aktørene i bransjen er utsatt for menneskehandel, fattigdom og press.

MindGeek – selskapet bak Pornhub – ble i 2020 rystet av avsløringer om videoer med overgrep mot mindreårige, som ble liggende ute i årevis. En granskning i The New York Times fikk selskaper som Visa og Mastercard til å kutte båndene til plattformen.

Dette handler ikke om å gjøre seksualitet skamfullt. Det handler om å beskytte barn, respektere samtykke og sikre at seksualitet ikke formes av en industri som bygger på makt og utnyttelse.

At noe er populært, lett tilgjengelig og digitalt betyr ikke at det er bra for verken folk eller forhold.

Å kritisere pornoindustrien kan ikke være forbeholdt aktivister.

Et første steg kan være å stille krav til aldersverifisering på pornosider – ikke ulikt det som kreves ved alkohol- og tobakkskjøp. Det finnes allerede forslag i EU og Storbritannia om innlogging med ID.

Partier som er opptatt av å styrke «små bedrifter»: Slå et slag for gjenoppblomstring av pornobladsjapper, der man må møte opp fysisk.

Å kritisere pornoindustrien kan ikke være forbeholdt aktivister. Å heve aldersgrensen for tilgang hjelper mot eksponering for de yngste, men for utfordringer som avhengighet, pornoradikalisering, overgrep og utnyttelse trengs mer proaktivitet.

Hvis ikke vi tar samtalen, overlater vi den til industrien og algoritmene.

Les også debatt: Hvor mange bunader trenger egentlig en prinsesse?

Les også portrett: – Jeg er som ei gammel kjerring, vil møte noen på en normal måte (+)

Les også debatt: Et alvorlig overtramp mot kvinner som ammer

Les også kommentar: Til slutt ga Trumps tollsatser litt mening likevel (+)