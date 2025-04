Jo, bedriftene i Oslo ansetter sommervikarer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en sak i Dagsavisen 4. april ble det rapportert at Oslos byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug, har invitert de 50 største bedriftene i Oslo til å delta i kommunens sommerjobb-ordning.

Hun er svært skuffet over at de ikke har fått noen svar. Det etterlatte inntrykket av artikkelen er at Oslos næringsliv ikke er opptatt av å gi ungdom sommerjobb. Det er feil og må nyanseres.

Større bedrifter som tar inn mange på sommerjobb hvert år, har gjerne allerede etablerte rutiner for det.

NHOs medlemsundersøkelse viser at 22 prosent av våre bedrifter i Oslo hadde sommervikarer i fjor. Bedriftene som oftest ansatte sommervikarer i 2024, finner vi i mediebransjen, reiseliv og finans.

Sommerjobb er et viktig bidrag til å gi ungdom arbeidserfaring, og det kan være en fot innenfor døren til flere oppdrag. Nesten halvparten av bedriftene som har hatt sommervikarer, svarer at de har ansatt en sommervikar i et større engasjement ved en senere anledning.

Oslo kommunes ordning for sommerjobber, der kommunen inngår kontrakt med ungdommene og betaler halve lønna, er en god ordning som vi i NHO Viken Oslo håper mange lokale bedrifter benytter seg av.

Vi har også videreformidlet informasjon om denne ordningen til våre medlemsbedrifter i Oslo, og opplevde god interesse fra flere for å lære mer om tiltaket.

At ordningen ikke har fått større respons, kan ha flere årsaker. Kanskje treffer ikke innretningen på ordningen helt det behovet som bedriftene har.

Dessuten er det sannsynligvis flere små og mellomstore bedrifter som kan ha nytte av en slik ordning, enn de store.

Større bedrifter som tar inn mange på sommerjobb hvert år, har gjerne allerede etablerte rutiner for dette – og har kanskje ikke like stort behov for kommunens hjelp til å finne kandidater.

Uansett hva som er årsaken til den lave responsen så langt, håper vi at Oslo kommune ikke gir opp, men fortsetter å gjøre denne gode ordningen bedre kjent i Oslos næringsliv.

Mange bedrifter opplever dyrtid og andelen som ansetter sommervikarer har dessverre gått ned de siste årene. Da kan en slik ordning som kommunen tilbyr være avgjørende for om en liten bedrift kan ansette en ungdom i sommerjobb.

