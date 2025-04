Hvorfor er du så opprørt, Tina Bru?

Høyre-nestleder Tina Bru hisser seg opp over at kartleggingsprøven på første trinn i barneskolen nå skal fjernes av regjeringen og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Geir Røsvoll Geir Røsvoll er leder i Utdanningsforbundet. (Harald Åker/Utdanningsforbundet)

Til VG den fjerde april sier hun: «Det mest alvorlige er at de vil frata lærerne kartleggingsprøve som verktøy. Kartleggingsprøvene hjelper skolen, lærere og foreldre med å finne de elevene som trenger litt ekstra hjelp eller utfordringer så tidlig som mulig. Dette blir nå borte».

Hvilken kunnskap bygger egentlig Tina Bru denne forargelsen på? Hun har rett i at lærere må identifisere de elevene som trenger ekstra hjelp. Problemet er bare at dagens kartleggingsprøver fungerer dårlig til det formålet.

Derfor har lærerne gitt tydelig beskjed om at prøvene bør fjernes fra første trinn. All ære til Kari Nessa Nordtun for at hun har lyttet.

Kartleggingsprøvene for første trinn har tre grunnleggende svakheter.

For det første harmonerer de dårlig med læreplanene. Kartleggingsprøvene tester elevenes ferdigheter i lesing og regning på første trinn, mens læreplanene har kompetansemål i lesing og regning etter andre trinn.

Det er krevende å gjennomføre disse prøvene digitalt i en gruppe elever som er 5–6 år gamle.

Det kan bidra til at arbeid med konkrete læringsmål flyttes tidligere enn det som er intensjonen i planene. For lærerne blir det vanskeligere å legge vekt på lek og trivsel og å oppnå god og naturlig progresjon i læringen til de aller minste.

For det andre er det digitale formatet problematisk for de yngste. Det er krevende å gjennomføre disse prøvene digitalt i en gruppe elever som er 5–6 år gamle.

Faren er stor for at elevene bare trykker seg gjennom prøven, slik at den faglige gevinsten forsvinner. Dette viser både tilbakemeldinger fra lærere og en kartlegging som Rambøll gjennomførte på bestilling fra Kvalitetsutviklingsutvalget i 2023.

Prøvene oppleves som et kontrollverktøy heller enn faglig hjelp.

For det tredje viser tilbakemeldinger som Utdanningsforbundet har innhentet fra medlemmer, at prøvene gir lite konkret faglig og pedagogisk støtte til lærerne og oppleves som et kontrollverktøy heller enn faglig hjelp.

Det samme kommer fram i arbeidet til Kvalitetsutviklingsutvalget, der et flertall anbefalte å avvikle prøvene på første trinn. Inntrykket bekreftes i kartleggingen fra Rambøll, der kartleggingsprøven i regning på første trinn er blant de verktøyene i kvalitetsutviklingssystemet som rangeres aller lavest i nytteverdi av lærerne.

I norsk skole må vi bruke ressursene fornuftig. Vi kan ikke tviholde på tiltak som ikke fungerer.

Hvis Tina Bru og Høyre ønsker å styrke læring og trivsel for elevene i småskolen, bør de stille seg bak forslaget om å avvikle kartleggingsprøvene på første trinn.

