Forhastet digitalt eksperiment truer fastlegeordningen

I jakten på raske løsninger foreslår regjeringen en prøveordning med digitale allmennlegetjenester utenfor fastlegeordningen.

Resultatet vil bli dårligere kvalitet, feilslått ressursbruk – og en svekket helsetjeneste.

Et pilotprosjekt med digitale allmennlegetjenester, også kalt «E-legen», skal i første omgang skje i noen utvalgte kommuner. Basert på erfaringer fra disse skal videre utrulling vurderes.

Vi er kritiske og tydelige: Dette forslaget svekker selve fundamentet for hva som er god allmennmedisin.

Fastlegeordningen er tuftet på kontinuitet. Det betyr at legen kjenner deg, historikken din og kan følge deg opp over tid.

Dette er ikke bare en hyggelig bonus. Det gir bedre behandling, færre feil og mer målrettet bruk av helseressurser.

Leger vil trekkes bort fra fastlegekontorene og legevaktene.

Den digitale tjenesten regjeringen foreslår, vil i stor grad benytte leger som ikke har tilgang til pasientjournalene eller tidligere vurderinger. Da må de starte på nytt – hver gang.

Det gir risiko for feilvurderinger, unødvendige undersøkelser, overdiagnostikk og overbehandling.

I resten av helsetjenesten er vi svært opptatt av at pasientinformasjon deles, og at helsepersonell har god kjennskap til pasientene. Hvorfor skal dette kastes på båten når det kommer til digitale tjenester?

Helseminister Jan Christian Vestre hevder tiltaket skal avlaste fastleger og legevakter. Men erfaring og forskning tilsier det stikk motsatte.

Økt tilgjengelighet skaper økt etterspørsel. Når terskelen for å kontakte lege blir lavere, øker også antallet henvendelser som ikke nødvendigvis trengs.

Digitalt tilgjengelige leger, uten pasientkjennskap, vil i tillegg bruke mer tid og flere ressurser per konsultasjon.

Det fører til flere prøver, flere henvisninger, flere kontakter med primærhelsetjenesten og flere henvisninger til spesialisthelsetjenesten – uten at det nødvendigvis gir pasienten bedre helse.

Regjeringen satte selv ned en helsepersonellkommisjon fordi vi er på vei inn i en bemanningskrise. Dette aktuelle tiltaket vil bli en ny tjeneste som vil kreve flere leger og gi økte kostnader.

Tiltaket går derfor på tvers av regjeringens politikk hittil.

I tillegg er digitale vurderinger vanskelige, og de krever høy allmennmedisinsk kompetanse. Men dette er kompetanse vi har behov for i fastlegeordningen og på legevakt – ikke i en ny parallell tjeneste.

Forslaget vil derfor ikke avlaste fastlegene – det vil forsterke utfordringene i fastlegeordningen.

Leger vil trekkes bort fra fastlegekontorene og legevaktene, og innsatsen vil i stedet brukes på enkeltkonsultasjoner uten pasientkjennskap eller oppfølging.

Vi kan ikke gamble med kjernen i god allmennmedisin.

Konsekvensen vil bli at enda flere mister fastlegen sin, og at kontinuiteten og kvaliteten i helsetjenesten svekkes ytterligere.

Fastlegeordningen er ikke perfekt. Den må utvikles og forbedres, og digitalisering er en viktig del av løsningen. Riktig brukt kan digitale verktøy gjøre både fastlegeordningen og legevakten mer tilgjengelig og forutsigbar for pasientene.

Men innovasjon må være målrettet – og styrke det som allerede fungerer. I stedet blir verdifulle ressurser nå trukket bort fra forbedringer i fastlegeordningen for å bygge opp et nytt dårlig system.

Norsk helsenett har allerede varslet at arbeidet med å styrke den digitale kontakten mellom fastlege og pasient blir forsinket fordi de må prioritere utviklingen av den nye digitale tjenesten regjeringen ønsker å utprøve.

Det er uheldig og hodeløst at regjeringens pilot kommer til å gå på bekostning av nødvendig innovasjon i fastlegeordningen.

Regjeringens forslag er ikke utredet og mangler en helhetlig vurdering av konsekvensene. Vi forstår behovet for innovasjon, men vi kan ikke gamble med kjernen i god allmennmedisin.

Fastlegeordningen må styrkes – ikke fragmenteres og undergraves.

Vi ber derfor regjeringen legge dette lite gjennomtenkte forslaget tilbake i skuffen, og heller rette innsatsen der den virkelig trengs: Flere fastleger, bedre arbeidsforhold og et mer robust førstelinjetilbud.

For det er dette som vil ivareta befolkningens behov for kontinuitet og trygghet – og ikke minst sikre flest mulig best mulig helse.

