Fikser du de lilla velgerne, Martinussen?

Lederen for Rødt, Marie Sneve Martinussen, går i Dagsavisen (3. april) til frontalangrep på Arbeiderpartiet. Hun mener partiet godtar Høyres premisser i skattepolitikken.

Odd Egil Rambøl Odd E. Rambøl er Ap-veteran, siviløkonom og sosiolog. (Mimsy Moller)

Arbeiderpartiet har nemlig sagt at de ikke skal øke dagens skattenivå. Men hvordan skattene skal fordeles er et annet spørsmål.

Noen vil si at Aps standpunkt er et forsøk på å unngå at vanlige folks skatter blir et hett tema i valgkampen.

Formuesskatten vil imidlertid være en kampsak for Ap.

Fremskrittspartiet vil fjerne formuesskatten. Det vil ha en prislapp på 35 milliarder, og 80 prosent av kuttene vil havne i lommene til de én prosent rikeste i Norge.

Aps standpunkt kan oppfattes som et forsøk på å tekkes de såkalte lillavelgerne. Nå har venstresiden en oppslutning på 40–45 %, og det gir neppe flertall på Stortinget. Det kan bety et tapt valg og borgerlig politikk – med blant annet skattekutt for de aller rikeste.

En byttelek mellom partiene på venstresiden skaffer ikke flere velgere.

Venstresiden trenger altså alle lillavelgerne den kan få, om det skal skaffes et stortingsflertall. En byttelek mellom partiene på venstresiden skaffer ikke flere velgere.

Dersom Arbeiderpartiet endrer sitt skatteløfte, vil skatt bli et hett tema i valgkampen. Kan Marie Sneve Martinussen da garantere at Rødt plukker opp tilstrekkelig mange velgere fra sentrum/høyre slik at venstresiden får flertall?

Kort sagt: Kan Rødt-lederen fikse at de lilla velgerne stemmer på hennes parti? Eller har hun andre forslag til hvordan man skal få velgere til å krysse høyre/venstre-linjen?

Nå må det viktigste være å vinne valget. Det er hvis Frp og Høyre vinner at vi vil få oppleve en usosial skattepolitikk.

Les også debatt: Nei, MDG gir ikke ved dørene

Les også debatt: Derfor snakker Norge med (nesten) alle

Les også debatt: Jeg tillegges et standpunkt jeg aldri har hatt

Les også debatt: Hvor mange bunader trenger egentlig en prinsesse?