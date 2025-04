Velkommen opp igjen av grøftekanten, Unge Venstre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et debattinnlegg i Dagsavisen fredag 28. mars kjører Unge Venstre en viktig debatt om rusreformen ned i grøftekanten.

Lederen i UV, Omar Svendsen-Yagci, mener at en videreføring av sanksjoner og muligheten for straffereaksjoner i en rusreform handler om et «blodbad» som «rettferdiggjør straff og politivold overfor de mest sårbare og hjelpetrengende menneskene vi har i samfunnet».

Det er ingen som mener at politivold er svaret på noe som helst.

Realiteten er at Norge i internasjonal sammenheng står fram som et av landene som er tettest opp mot den «gullstandarden» FN har satt i UNGASS-erklæringen fra 2016 om verdens rusproblemer, og hvordan de kan håndteres.

Norge har en ruspolitikk som dekker behovene for en kunnskapsbasert og faglig sterk politikk. Tilnærmingen til dette samfunnsproblemet handler om forebygging, tidlig innsats, behandlingstilbud, ettervern, rehabilitering og behovet for akutt helsehjelp for rusmiddelbrukere.

Det er ganske håpløst med Venstres spissformuleringer og feilforestillinger om hva ruspolitikken og rusreformen handler om, i en tid der nye utfordringer rundt rusproblemer må møtes med ydmykhet for kunnskap og erfaringer rundt hva som virker best mulig.

Sanksjoner handler ikke om et «blodbad», men om en del av et viktig og vanskelig forebyggingsarbeid. Det er ingen som mener at politivold er svaret på noe som helst.

Det mest humane samfunnet kan gjøre er å forebygge bruk og redusere tilgangen på narkotika.

En human rusreform handler om at vi skal beskytte mennesker mot skader og en tidlig rusbruk som ødelegger resten av livet for mange. Vi skal forsterke støtten til rusbrukere gjennom mer helsehjelp, mer omsorg og mer rehabilitering.

Det mest humane samfunnet kan gjøre i en tid der bruken av narkotika øker, er å holde fast i en politikk som ikke legaliserer og normaliserer, men som forebygger bruk og reduserer tilgangen på narkotika.

En human ruspolitikk betyr at vi forebygger bedre og beskytter mennesker, ikke at vi gir opp målet om at færre skal begynne med narkotika.

Vi i den ruspolitiske organisasjonen IOGT mener at vi trenger en rusreform som virker langs flere spor – med informasjonsarbeid, forebygging, helsehjelp og påtaleunnlatelse med henvisning til hjelp i kommunen.

Velkommen til en helhet i rusdebatten, basert på forskning og erfaring rundt hva som virker.

For de som ikke ønsker hjelp eller ikke har noe helseproblem, bør reaksjonen fortsatt kunne være bøter for voksne. Overfor ungdom bør reaksjonen normalt være betinget påtaleunnlatelse med vilkår om oppmøte hos kommunal rådgivende enhet for russaker.

Velkommen opp igjen av grøftekanten, Unge Venstre. Velkommen til en helhet i rusdebatten, basert på forskning og erfaring rundt hva som virker.

