Ny norgesrekord i feil, Dagsavisen?

Det er heldigvis sjelden at vi leser en tekst med så mye feilinformasjon og konspirasjonsteorier som den Dagsavisens kommentator Cornelia Kristiansen publiserte onsdag 2. april.

Den ene misforståelsen, konspirasjonsteorien og faktafeilen kommer etter den andre på rekke og rad. Faktisk har vi ikke lykkes i å finne en eneste påstand i denne kommentaren som det er dekning for. Det er nesten litt imponerende.

Når samfunnet rundt oss endrer seg, så må vi vurdere måten vi driver skolene på.

Kristiansen har laget seg en teori om at byrådet i Oslo planmessig går til angrep på østkanten og systematisk prioriterer vestkanten.

Denne konspirasjonsteorien bygger hun delvis på Utdanningsetatens forslag til ny skolebehovsplan som nå er ute på høring, og delvis på et administrativt utarbeidet forslag til revisjon av en av de økonomiske fordelingsnøklene mellom bydelene.

Skolebehovsplanen først. Kristiansen velger helt å se bort fra hva slags prosess dette faktisk er. Det er Utdanningsetaten som har laget forslaget til ny skolebehovsplan 2026–2045 som nå er ute på offentlig høring fram til sommeren.

Kristiansen er statsviter og bør vite at en høring er en formell prosess der kommunen inviterer innbyggere, organisasjoner, og andre interesserte parter til å gi sine meninger om forslag til nye lover, forskrifter eller planer.

Oslo opplever det samme som kommuner i resten av landet: Det blir færre skolebarn, og stadig flere skolepulter står tomme, skriver forfatterne av innlegget. Møllergata skole i sentrum er en av de fem skolene som foreslås nedlagt.

Når høringen er ferdig, vil Utdanningsetaten justere sitt innspill før et endelig utkast blir sendt til politisk behandling. Deretter skal byrådet gjøre sine vurderinger, før bystyret endelig vedtar ny skolebehovsplan i desember 2025.

Kristiansen misforstår også hvorfor denne skolebehovsplanen nå er på høring. Utdanningsetaten uttaler selv offentlig at de ville ha gått gjennom skolestrukturen uavhengig av kommuneøkonomien. Det er fordi Oslo opplever det samme som kommuner i resten av landet: Det blir færre skolebarn, og stadig flere skolepulter står tomme.

I Oslo har vi allerede flere områder med halvfulle skoler og synkende elevtall. Det er ikke det enkleste utgangspunktet for å drive en god skole.

Med dagens plan fra det rødgrønne byrådet ville vi bygget for en enda større overkapasitet. Det ville gitt færre elever, men enda flere skoleplasser – også i områder hvor vi allerede har mange ledige elevplasser og synkende elevtall.

De bydelene som fortsatt får klart mest per innbygger er bydeler som Stovner, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grorud.

For byrådet er kvaliteten i skolen det aller viktigste. Elevene skal lære, mestre og trives.

Men når samfunnet rundt oss endrer seg, så må vi vurdere om måten vi driver skolene på er den som best møter samfunnsendringene.

Så til justeringene i Oslo kommunes inntektsfordeling mellom bydelene. Kristiansen skriver at «Byrådet har allerede vridd overføringene slik at vestlige bydeler får mer enn østlige». Igjen; et nesten imponerende eksempel på hvor mange feil det er mulig å skvise inn på så liten plass.

For det første er saken hun viser til et revisjonsforslag utarbeidet av administrasjonen i byrådsavdelingene. Forslagene er faglig, og ikke politisk begrunnet.

Dette byrådet går på jobb for hele Oslo — øst, vest, nord og sør – hver eneste dag.

For det andre er det heller ikke riktig at «vestlige bydeler får mer enn østlige». Det kommer tydelig frem i artikkelen Kristiansen selv linker til.

Forslaget innebærer en viss omfordeling, men de bydelene som (fortsatt) får klart mest per innbygger er bydeler som Stovner, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grorud. De som (fortsatt) får minst, er bydeler som Nordstrand, Ullern og Vestre Aker.

Vi kan love Dagsavisens lesere, og Cornelia Kristiansen, at dette byrådet går på jobb for hele Oslo — øst, vest, nord og sør – hver eneste dag.

Det er tidvis en krevende jobb. Særlig når vi prioriterer annerledes enn det andre ville ha gjort. Vi er forberedt på kritikk og stiller gjerne i tøffe debatter.

Men vi forventer at en politisk kommentator i en avis som ønsker å bli oppfattet som seriøs, baserer seg på fakta – ikke på fri fantasi.

