Kunstnerstipend: Midlene strekker ikke til

I Dagsavisen den 31. mars etterlyser Linda Cecilie Furulund bedre kommunikasjon og mer åpenhet rundt Statens kunstnerstipend.

Hun hevder at den lave tildelingsraten gjør ordningen til en «lite treffsikker garanti for et levedyktig kunstliv».

Jeg forstår ønsket om mer åpenhet. Men det er viktig å verne om prinsippet om armlengdes avstand mellom politikk og kunst.

Jeg forstår godt at kunstnere blir skuffet over avslag på støtte, særlig i en krevende økonomisk virkelighet. At over 5.000 søker Statens kunstnerstipend, viser hvor etterspurt og nødvendig ordningen er.

Den gir noe som få andre ordninger tilbyr: Direkte og personlig støtte som sikrer økonomisk rom til fordypning, utvikling og produksjon av kunst på egne premisser.

Dette bidrar til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Når mange kvalifiserte søkere ikke når opp, er det fordi midlene ikke strekker til.

Stipendene fordeles ikke tilfeldig, og heller ikke etter «navlebeskuende» prinsipper, slik Furulund antyder.

Det er verken praktisk eller ønskelig å utarbeide skriftlige begrunnelser for tusenvis av avslag.

Jeg forstår ønsket om mer åpenhet i vurderingene. Men det er også viktig å verne om prinsippet om armlengdes avstand mellom politikk og kunst. Stipendkomiteene leverer sine prioriteringer til utvalget for Statens kunstnerstipend basert på faglig skjønn og grundige diskusjoner.

De begrunner innstillingene til stipend, men det er verken praktisk eller ønskelig å utarbeide skriftlige begrunnelser for tusenvis av avslag.

Det er positivt at Furulund trekker fram andre muligheter for kunstnere å søke tilskudd. Statens kunstnerstipend er ikke ment å være den eneste løsningen.

Kunstnerstipendene er blant de mest treffsikre virkemidlene for et sterkt og levende kunstliv i hele landet.

Ordningen er heller ikke en «garanti for et levedyktig kunstliv». Men stipendene har en særskilt funksjon som statens grunnforskningsmidler til kunstfeltet.

Så når jeg sier at kunstnerstipendene er blant de mest treffsikre virkemidlene for et sterkt og levende kunstliv i hele landet, mener jeg det.

Men ordningen er dessverre også for liten til å møte det reelle behovet og de store forventningene i feltet.

