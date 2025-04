Jeg hatet Sophie Elise, men elsker Selina

Da jeg var yngre hadde jeg blogg og hang på nettsamfunnene Habbo, Nettby og GoSupermodel. Det hendte at jeg tittet innom de store bloggerne; TCMN, Voe, Annais og Sophie Elise.

Malin Hannesdatter Sunde (26) er utdannet manusforfatter. (Privat)

Men jeg var egentlig ikke spesielt interessert, siden jeg ikke kjente meg noe særlig igjen i dem. Jeg fulgte vel mest med for ikke å falle helt utenfor når de andre jentene diskuterte hva de hadde sett.

Da «Rekviem for Selina» dukket opp på NRKs sendeflater, var jeg skeptisk. Ikke nok med at det var enda en TV-serie om en influenser, men denne var attpåtil en fiksjon basert på influensere.

Skulle jeg gidde? Jeg valgte å gi det en sjanse, og ble ikke skuffet!

Serien gir innsikt i en type jenter samfunnet elsker å hate: «Bimbo», «silikonhore», «brunkremtryne», «white trash».

Vi kaster merkelapper etter dem, men glemmer hvor brutalt det er å leve i det idealet vi selv har skapt. Selina strekker seg etter perfeksjon, og det koster henne alt.

Jeg alltid elsket å hate Sophie Elise, også kjent som «Norges farligste forbilde».

Det er ingen hemmelighet at Selina er tungt basert på Sophie Elise Isachsen, som er kreditert i rulleteksten som manuskonsulent. «En hater er også en leser», sier Selina-karakteren i serien. Det kjente jeg meg veldig igjen i.

Selv om jeg ikke brydde meg noe særlig om disse toppbloggerne, så har jeg alltid elsket å hate Sophie Elise, også kjent som «Norges farligste forbilde». Hun slutter aldri å sjokkere og provosere. Det er bare noe ekstremt fascinerende ved henne.

Rus, silikon, fillers, selvmord, forfatterskap, «Skal vi danse», hemmelig forhold. NRK-serien har fått med seg alt. Ordet «rekviem» stammer fra latin og er et musikkstykke eller en messe for en som er død.

Det skaper en uro fra starten av – om hva som kommer til å skje med Selina. Uten å røpe for mye, så var det en dansk influenser, Fie Laursen, som gjorde et selvmordsforsøk tilbake i 2019.

Sannheten er vel at det er ytterst få av oss som ikke har følt på behovet for å «fikse på noe».

Selvmordsbrevet hennes ble postet på Instagram og lå der i to døgn. Jeg tror både Sophie Elise og Fie Laursen har tålt mer hets og trakassering enn de fleste av oss ville ha gjort, men på et punkt så går det nok inn på dem også.

De fleste av oss sitter med inntrykket av at disse jentene er dypt usikre på seg selv, ettersom det settes botox og implantater i øst og vest.

Det stemmer nok delvis, men det «Rekviem for Selina» fanger er hvor ensomt, smertefullt og seigpinende det er å være gallionsfigur for skjønnhetstyranniet.

Scenen der Selina drar alene til Tyrkia for å få puppeimplantanter – og dør på operasjonsbordet to ganger – traff meg som et slag i magen. Vi sier at «ingen tvinger jenter til å operere seg», men for Selina fantes det på en måte ikke noe annet valg. Nå skjønner jeg hvorfor.

Det var nødvendig å innse at jeg og en «white trash» rosablogger faktisk sliter med mye av det samme – innerst inne.

Elli Müller Osborne, som spiller Selina, forteller til Aftenposten at hun tror de aller fleste kvinner har undersøkt prisen på puppeimplantater.

Det ønsker jeg ikke å gå videre inn på, annet enn at jeg stiller meg bak den påstanden. Sannheten er vel at det er ytterst få av oss som ikke har følt på behovet for å «fikse på noe».

Jeg vil si takk til skaperne av serien for dette perspektivet. Selv om det er satire, blir jeg oppriktig revet med. Jeg heier på Selina, til tross for våre ulikheter.

Det var nødvendig å innse at jeg og en «white trash» rosablogger faktisk sliter med mye av det samme – innerst inne.

Vi ser ned på de jentene som velger dette livet. Men pakk vekk forakten, for du vet aldri hva folk går igjennom.

