Kan dere ikke spare oss for dette hjernetomme kjendiseriet?

Jeg skal ærlig innrømme at jeg liker hyggelige TV-programmer som gir noe, men dessverre blir de bare færre og færre.

Det er som om de fleste programmene har blitt overfladiske, laget for å fylle tid snarere enn å tilby noe som virkelig fenger eller utfordrer.

Petter Farstad (Privat)

Før i tiden kunne man finne programmer som faktisk hadde dybde, som fikk deg til å reflektere, lære noe nytt eller til og med sette i gang en god diskusjon.

Nå føles det meste som om det bare handler om å holde på seerne med lettbeint underholdning, fylt med all verdens såkalte A-, B- og C-kjendiser, der kvaliteten har blitt ofret for klikk og seertall.

Jeg har en innstendig bønn: Kan dere ikke spare oss for alt dette hjernetomme kjendiseriet som sendes døgnet rundt? Det er nesten ikke et program uten at det deltar en såkalt «kjendis» som ikke er kjent for annet enn å være influenser eller å ha vært med i et realityprogram.

Er det virkelig dette som er den nye kulturelle standarden?

Har vi sunket så dypt at underholdning i dag betyr å se en gjeng tidligere realitydeltakere eller influensene leke seg gjennom konkurranser, lage mat de ikke kan, danse dårlig, eller gråte på bestilling i et studio?

Hva skjedde med ekte, innholdsrik TV – journalistikk som utfordrer, debatter som engasjerer, dokumentarer som opplyser, eller drama som faktisk er verdt å se?

NRK, dere er lisensfinansiert. Dere har et ansvar for å tilby kvalitetsinnhold, ikke bare resirkulere de samme slitne fjesene i stadig nye settinger.

TV 2, dere skal være en kommersiell motvekt, men det betyr ikke at dere må kopiere alt det verste fra internasjonal søppel-TV.

Er det rart folk slutter å se lineær-TV når dere insisterer på å servere oss det samme fordummende innholdet igjen og igjen?

Kanskje det er på tide med en real opprydding i programkonseptene. Gi oss noe som utfordrer tankene våre, som inspirerer og faktisk er verdt å bruke tid på.

Så kjære NRK og TV 2, skjerp dere!

Vi fortjener bedre enn en evig runddans av C-kjendiser som klamrer seg til sin siste rest av berømmelse.

Gi oss noe med dybde, noe med kvalitet – noe som ikke får hjernen til å krympe.

Hvis ikke, vil TV-skjermen snart være like tom som innholdet dere sender.