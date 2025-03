Politikerne har gitt kjedene all makt over maten vår

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er noen som hevder at det er det lille importvernet vi har på noen viktige jordbruksvarer, som er grunnen til den mangelfulle konkurransen i det norske dagligvaremarkedet.

Anders Nordstad er siviløkonom, fra Asker.

Det stemmer ikke. Det er en myte. En av mange.

Det er ikke importvernet som forhindrer konkurranse i det norske dagligvaremarkedet – det er den vertikale integrasjonen som dagligvarekjedene har holdt på med de siste 30–40 årene som gjør det.

Norske forbrukere foretrekker norsk mat. Akkurat som svenske forbrukere foretrekker svensk mat og tyskerne nekter å kjøpe polsk mat. Bakere i Østerrike nekter å bake brød av tysk korn!

Men hvordan skal eventuelle nye aktører få tilgang til norsk mat og få den fram til norske forbrukere?

Norske grønnsaker og frukt kan de bare glemme – her er det Bama (NorgesGruppen/Rema) og Nordgrønt (Coop) som har full kontroll. Det er de som bestemmer hvem som skal produsere hva, når, hvor mye, hvor og hvordan. Og hvem som skal få selge varene selvfølgelig.

De er kjøpmenn og har bare utnyttet de mulighetene de har fått. Jeg klandrer dem ikke for det.

Ferske brød og bakevarer er det også bare å glemme. Her eier NorgesGruppen sin egen leverandør Bakehuset, Coop eier Goman og Mesterbakeren er fullt integrert i Rema 1000.

Norsk kjøtt er like umulig. Rema eier Norsk Kylling og Nordfjord Kjøtt er bygget opp for å betjene Rema 1000 – og ingen andre. Fatland er Coops EMV-leverandør (egne merkevarer) og Den Stolte Hane er like avhengige av Coop som motsatt. Nortura er godt integrert som NorgesGruppens hovedleverandør. Ja, hvem skal de ellers levere til?

Norskprodusert kaffe er selvsagt også bare å glemme.

Norske meierivarer vil det nok være mulig å få tak i, fordi den vertikale integrasjonen ikke har kommet fullt så langt der. Ennå.

Også innen fiskeprodukter er det sterke koblinger fra dagligvarekjedene og bakover i verdikjeden.

Det vil altså bli et ganske begrenset utvalg av varer i en eventuell konkurrerende kjede – et utvalg som neppe ville tilfredsstille norske forbrukeres preferanser.

I tillegg måtte det bygges opp enda en komplett logistikkjede med butikker, distribusjon, lager, innkjøp og så videre. Da renner det veldig fort utrolig mye penger ned i sluket.

Alt de tre norske dagligvarekjedene har holdt på med de siste 30–40 årene, er å bygge strukturer og posisjoner for å hindre konkurranse.

Det er politikerne våre som har feilet. De vi har valgt til å ivareta våre interesser, altså.

Det eneste fornuftige å gjøre – hvis man ønsker økt konkurranse – er å pålegge de tre store aktørene som allerede finnes å åpne opp sine lukkede infrastrukturer og gi andre aktører muligheten til å ta opp konkurransen på noenlunde like vilkår.

Er ikke politikerne våre villige til å gjøre det, kan de bare slutte å klage over mangelfull konkurranse i det norske dagligvaremarkedet.

De har nemlig sovet i timen og overlatt kontrollen over maten vår til tre private aktører. Da kan de ikke klandre dem. De er kjøpmenn og har bare utnyttet de mulighetene de har fått. Og jeg klandrer dem på ingen måte for at de har gjort det.

Å fjerne importvernet er det dummeste vi kan gjøre. Det vil bare flytte mer produksjon og foredling av råvarer ut av landet.

Fortsatt er det mulig å gjøre noe. Noe som vil tjene både alle oss som kjøper maten og de ytterst få som fortsatt produserer den. Det er ingen skam å snu! Litt real konkurranse og større mangfold hadde gjort oss alle godt.

Å fjerne importvernet vil bare flytte mer produksjon og foredling av råvarer ut av landet. Prisene blir selvsagt ikke lavere – de er tilpasset kjøpekraften vår. Som er høy.

Et billig-nirvana der høy kjøpekraft og lave priser går hånd i hånd finnes ikke. Det kan ikke finnes.

Så med mindre vi mener det et klokt å frata barna og barnebarna våre muligheten til å brødfø seg selv, er dette det dummeste vi kan gjøre.

Ja, det er bare tåpelig og fullstendig uansvarlig.

