Noen ringer meg gråtende, andre er oppgitte eller sinte. Hvorfor får så mange avslag?

Den nyheten i kunst-Norge det hvert år knytter seg mest spenning til, er den årlige tildelingen av Statens kunstnerstipend. Hvem oppnådde stipend, og hvem gjorde ikke?

Kulturdirektoratet melder at «1.090 kunstnere får Statens kunstnerstipend».

Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder for Statens kunstnerstipend, uttaler: «Statens kunstnerstipend sørger ikke bare for at viktig kunst blir skapt, men også for at talentfulle og etablerte kunstnere ikke tvinges ut av kunstfeltet på grunn av økonomiske utfordringer. Kunstnerstipendene er ett av de mest treffsikre tiltakene for å sikre et sterkt og levende kunstliv i hele landet.»

Linda Cecilie Furulund (49) (Fotograf Jacobsen)

Det er lett å være enig i at stipendordningen har en viktig funksjon.

Problemet er imidlertid at denne beskrivelsen kun gjelder en liten gruppe kunstnere.

Det er ikke lett å finne et klart svar på hvor mange kunstnere det er i Norge, men på bakgrunn av sist Kunstnerundersøkelse kan det se ut som om det finnes mellom 13-20.000 kunstnere her i landet.

Mange kunstnere søker aldri kunstnersstipendet. Til årets tildeling var det 5.000 søkere. 1.090 av dem fikk altså innvilget et av Statens Kunstnerstipend.

Men, kun 6 prosent fikk innvilget det gjeveste arbeidsstipendet som gir i overkant av 300.000 kroner årlig.

Noen gråter, noen er sinte, andre er oppgitte.

Et annet stort problem er kommunikasjonen rundt kunstnerstipendene. Både Kulturdirektoratet, Statens kunstnerstipend, kunstnere og kulturfeltet generelt er med på å skape et bilde av at dette er en bredt dekkende ordning som sikrer et sterkt og levende kunstliv over hele landet.

Dette er langt fra realiteten.

Med den lave innvilgelsesraten kan ikke dagens stipendordning kalles en treffsikker garanti for et levedyktig kunstliv.

Kanskje kunne de voldsomme negative reaksjonene som hvert år oppstår, vært unngått med bedre kommunikasjon, mindre navlebeskuing og mer åpenhet om de reelle tallene?

En bredere presentasjon av andre typer finansieringsmuligheter for kunstnere kunne gitt et mer balansert bilde. Statens kunstnerstipend er langt fra den eneste redningen for kunstneres økonomi!

Hvert år i etterkant av offentliggjøringen av vedtakslistene opplever jeg en strøm av henvendelser. Noen gråtende, noen sinte, noen oppgitte.

Kunstnere som er sterkt bekymret for egen økonomi, kunstnere som mener at det var deres tur nå og kunstnere som er i ferd med å gi opp sitt kunstnerskap.

Jeg prøver å fortelle dem alle. Du er langt fra alene. Og det finnes SÅ mange flere muligheter. Ikke gi opp.

Hvert år forsøker jeg å løfte kunstnerne. Tar dem med på en «reise», som for mange av dem er alternativ. De har aldri blitt fortalt at det finnes langt flere tilskuddsmuligheter utenfor kunst- og kulturfeltet.

Ofte har disse en langt høyere innvilgelsesrate og kan tildele like store eller enda større beløp per søknad enn Statens kunstnerstipend.

Jeg savner en savner mer realistisk og informativ kommunikasjon som forteller hvor få det faktisk er som oppnår Arbeidsstipend hvert år.

Jeg savner også mer begrunnelser for hvorfor det er slik. Mer innsikt i vurderingene som ligger bak.

Og ikke minst peke på andre reelle muligheter andre steder, steder som kan gi håp. Om dette er ukjent terreng for Statens Kunstnersstipend, kan det samarbeides med fagfolk som har oversikt og kunnskap over andre inntekts- og tilskuddsmuligheter.

Om forfatteren

Linda Cecilie Furulund har en master i kultur og over 23 års erfaring med å finne og hente inn tilskuddsmidler for kunstnere og kulturvirksomheter i firmaet Kunstgjødsel kulturbyrå.

Hun er også forfatter og har skrevet flere bøker om tilskudd og andre inntektsmuligheter for kunst- og kulturfeltet.

