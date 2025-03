Høyres olje-vedtak kan få alvorlige konsekvenser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Denne helgen vedtok Høyres landsmøte at de vil ha en ny konsekvensutredning av oljevirksomhet i de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

I et svar til oss vil stortingsrepresentant i Høyre, Ove Trellevik, avdramatisere det hele. «Det er ingen automatikk i at et område blir åpnet for petroleumsvirksomhet etter en konsekvensutredning», forsikrer han. Det lyder lite tillitsvekkende.

Høyre er fullt klar over at oljevirksomhet i dette området risikerer uopprettelige skader på naturen, og kan skape utfordringer for fiskerinæringen og turismen.

Hvorfor i alle dager ønsker Høyre likevel å utrede dette?

De kan ikke skyve hensynet til folk og arbeidsplasser foran seg. Et stort flertall av innbyggerne i Nord-Norge ønsker ikke oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hvorfor i alle dager ønsker Høyre likevel å utrede dette?

Nok en gang var de de unge som måtte være de voksne i rommet. Unge Høyre stemte sammen med Akershus Høyre mot forslaget.

Dessverre var de i mindretall på landsmøtet.

Johnny Finstad, ordfører i Lofot-kommunen Vestvågøy har kalt et olje-ja i Lofoten for å «piske en død hest». Lofoten har gått videre, sier han, og 8 av 10 Høyre-ordførere i Lofoten og Vesterålen er enige med ham.

Høyres vedtak kan få alvorlige konsekvenser. Om Høyre og Fremskrittspartiet sammen får flertall ved stortingsvalget til høsten, blir det fort «Drill baby drill».

Særlig om Fremskrittspartiet fortsetter å være storebror på borgerlig side.

Konsekvensutredninger etter petroleumsloven gjøres med formål om å gi ut utvinningstillatelser, ikke bare for å skaffe til veie informasjon.

Det som fremstår som et uskyldig vedtak om en konsekvensutredning kan faktisk ende opp med at det åpnes for oljevirksomhet i området.

Det vil sette unik natur i fare, og føre til omkamp om et vern som har bred støtte i befolkningen og i regionen.

Derfor er dette et uforsvarlig vedtak som passer dårlig for et ansvarlig styringsparti som Høyre.